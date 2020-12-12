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抗告遭駁回…中天新聞台關台 轉戰YouTube

台灣新聞組／台北12日電
中天新聞台今天關台，11日舉行倒數42小時不斷電直播直到斷訊。（記者陳柏亨／攝影）
中天新聞台今天關台，11日舉行倒數42小時不斷電直播直到斷訊。（記者陳柏亨／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台的換照申請，中天聲請暫停執行的假處分，昨天被最高行政法院駁回確定，今天起有線電視52台暫時成為空頻。目前52台還不能確定花落誰家，也不知卡位戰何時能戰出結果，各方角力仍引發關注。旺中集團董事長蔡衍明昨與475名中天新聞台員工，在歌聲中告別中天新聞台，宣告進軍新媒體。

中天新聞台結束後另起爐灶轉戰網路平台，根據NCC今年提出的「OTT TV專法」草案可能管不到，學界、業界都有聲音表示，中天新聞在有線電視消失，卻可能「開啟OTT新頁」；政府是否祭出新的監管作為，也引發關注。

旺中董事長蔡衍明（中）和新聞部同仁坐在一起，回顧關台歷程，時而激動時而感傷。（記...
旺中董事長蔡衍明（中）和新聞部同仁坐在一起，回顧關台歷程，時而激動時而感傷。（記者林俊良／攝影）

NCC 11月18日宣布中天新聞不予換照，中天聲請假處分遭最高行政法院駁回後提起抗告，最高行政法院昨駁回抗告確定，中天新聞台12日午夜12點準時斷訊。旺旺集團董事長蔡衍明、媒體人陳文茜和中天當家主播盧秀芳、戴立綱晚間齊聚在電視台大廳，用歌聲和口號告別52台電視頻道。

蔡衍明率主播群砲轟蔡政府，在比照跨年的倒數計時中，中天電視最後一秒關掉大廳燈光，電視同步也變成黑畫面。但網路直播繼續，電視台重新亮燈，蔡衍明等人齊聲高歌「再出發」，象徵中天新聞在網路重生。

中天新聞號召支持者追蹤YouTube頻道，期盼年底前完成200萬訂閱數，目前中天電視YouTube頻道已累積183萬訂閱數。

法界：中天可提行政訴訟

中天新聞台的下一步？法界人士指出，由於本件是先經聽證程序所作成的行政處分，中天可跳過訴願程序，直接向行政法院提起課予義務訴訟，請求法院命NCC准許申請，若勝訴確定可提民事國賠。

至於空下來的52頻道，全台64家系統台送出的頻道變更計畫中，過半的業者寧願暫時空頻處理，也不考慮放公廣集團的華視頻道。有業者坦言，先前中嘉提出52頻位改播寰宇卻被打槍，還被警告是「府的意見」，雖然蔡英文總統出面澄清，不過「先烈」在前，系統台不想踩政治紅線，又不想放華視，空著「靜觀其變」最保險

業者寧空頻 也不考慮放華視

即使各有線電視集團各有盤算，但現在握有頻道變更生殺大權的NCC，對於有送交替補頻道的案子，處理速度早就不像當初所說的「特案處理、隨到隨審」，顯然還沒有一家業者的選擇符合上意，各候選電視台只好私下預作準備。

中天新聞台關台，中國時報在頭版刊登「哀台灣新聞自由之殤」。(報面截圖)
中天新聞台關台，中國時報在頭版刊登「哀台灣新聞自由之殤」。(報面截圖)

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