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中天轉戰YouTube NCC臉書「1篇文」暗示仍管得道？

記者黃有容、李姿瑩／台北12日電
11日晚是中天新聞台最後一夜，場外聲援民眾熱情加油打氣。（記者林俊良／攝影）
11日晚是中天新聞台最後一夜，場外聲援民眾熱情加油打氣。（記者林俊良／攝影）

中天新聞台12日起在全台有線電視下架，並全面轉戰YouTube；無獨有偶，國家通訊傳播委員會（NCC）昨在臉書粉絲團「講古」，描述「網路不實言論」在美國的訴訟案歷史脈絡，被外界視為暗指中天新聞若在YouTube播放「不當內容」，未來還是有機會「被管」。

根據NCC今年提出的「OTT TV專法」草案，中天新聞台另起爐灶的YouTube，根本不會被納管，學界、業界都有聲音表示，中天新聞在有線電視消失，卻很有可能「開啟OTT的新頁」，也期待中天新聞就此「大破大立」，走出新聞台新路線。

NCC雖然未對中天新聞台的OTT新舞台表示意見，但昨天卻在粉絲團貼出暗喻意味濃厚的貼文指出，網路的崛起，使用各式網路平台已經是日常生活的一部分，「除了方便以外，也造成不實言論在網路流竄的困擾，網路平台業者是否需要對平台上他人張貼的言論負責，也成為熱門的話題」。

NCC闡述美國相關訴訟案歷史，表示「網路平台到底要不要為使用者的不當言論負責」議題，至今仍是美國焦點，且國會還有許多法案提案，後續發展值得注意。

美國 YouTube 臉書

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