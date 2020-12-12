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黑白集／中天關台留空頻 露出執政者的心靈空洞

黑白集
中天新聞台執照到期，凌晨零時起無法在有線電視上播出。52台中天新聞台變成黑畫面。（記者陳柏亨／攝影）
中天新聞台執照到期，凌晨零時起無法在有線電視上播出。52台中天新聞台變成黑畫面。（記者陳柏亨／攝影）

中天新聞台被關台，留下的52頻道因多家爭搶未果，暫成空白頻道。因為新聞氣味不同而遭打壓的中天，留下這個空頻，其實也是執政者的一個心靈空洞：握著滿手權力，卻說不出自己追求的價值是什麼。

許多觀眾傷心的，是他們熟悉的電視台消失了，從此看不到喜愛的節目。但多數人更遺憾的是，口口聲聲「民主台灣」的蔡政府處心積慮地打壓言論自由，心中卻無絲毫不安。前一天的世界人權日，蔡總統仍煞有介事地在那裡高談改革、闊論人權；但對照其政府團隊賣弄權力、不容異議、結幫拉夥的行徑，其實只愈發顯得虛矯與蒼白。

執政者的這個心靈空洞，不只是無法容忍不同意見，聽不進批評的聲音，甚至連面對民眾的憤怒都裝作視而不見。最近的萊豬事件，是最佳證明。這個政府有最文青的喊話技巧，有最強大的網軍操作能力；但它只有嘴巴卻沒有耳朵，只會宣傳而不會做事，工於心計而毫無體恤。因此，關掉一個電視台，對它而言就像關上一扇門一樣容易，不需要對民主、自由、制衡和第四權有更深層的理念與思考。

蔡英文說出「台灣人權阿普貴（upgrade）」時，這個新名詞，並無法掩飾她內心的空洞。而真實的台灣，卻是「民怨阿普貴」，「自由當烏龜（downgrade）」。

台灣 蔡英文

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