新聞評論／戴紅帽 新白色恐怖的起手式？

中天新聞台12日凌晨零時起無法在有線電視上播出，11日晚倒數前不斷電持續直播，中天電視大樓前面聚集支持群眾到場聲援。（記者季相儒／攝影）

中天新聞台正式關播，在民進黨 政府反中、扣紅帽的「新白色恐怖」下，新聞自由崩壞，媒體第四權敵不過國家機器，從中天新聞台不予換照的幕後溝通過程，到52台的卡位，更赤裸裸展現政治權力及商業資源的爭奪，這才是台灣 民主自由最大的危機。

民進黨政府為了反中，從台美日、兩岸關係的國家涉外事務與利益，到對內的經濟民生、新聞自由，童書、疫情 、小明們的人權，乃至個人的言論自由，在反中、恐紅的國家安全大旗下，無一不可犧牲。當社會被撕裂，對立報復的基因一代一代傳下去，受害的是國家及全民。

但爭奪政治權力和資源的當權者在乎嗎？從關中天案觀察，答案顯然是不。

從總統府電郵門事件開始，民進黨關中天就被質疑照劇本演出，從總統府到蘇內閣，表面宣稱尊重NCC的獨立審查體制，但事實是，直到NCC開會不予換照的前一刻，談判都在進行中。除當事人中天外，蔡政府參與的是誰？

知情人士曾透露，談判的最後條件，是蔡衍明釋股退出中天新聞台，引進特定集團，如果不是內容曝光破局，NCC最後審照是七比零還是五比二？

另一個未曝光的事實是，政壇傳出「蘇揆扛」，關中天勢在必行的同時，搶進52台的大戰，也早有劇本。

知情人士指出，掌握有線電視頻道與訂戶的頻道商，早就安排寰宇或鏡電視搶進52台，但關中天案引發侵害新聞自由的效應加大，民進黨內另一方人馬主張公廣集團的華視進駐，一旦公廣集團進駐，牽動的是另一方利益版圖的擴大。

有主導力的頻道商、寰宇、鏡電視、公廣，背後代表的是民進黨派系的四方角力，蘇揆扛不下來，單方派系也搶不下來，頻道商大老最後不願得罪任一方，最後只好喊「停戰」，關鍵在此。

當各界不斷呼喊新聞自由、公平正義時，當權者在乎的只有權力和資源，即使中天關播，權力的爭奪與新白色恐怖的清算，仍將持續。

只要反紅、恐紅依舊在，不管是國安法還是再立法、修法，只要被認定親中反綠，當權者的追殺不會停止，整頓有線電視達到寒蟬效應後，接下來就是借打假新聞名義展開網路的「全面淨化」，進一步控管言論自由。