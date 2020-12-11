黑白集／蘇貞昌樂賣弄口舌 聰明反被誤

立委蔣萬安質詢追問行政院長蘇貞昌「萊豬怎標示？」，還飆蘇貞昌「不要再反質詢啦」。(擷取自國會頻道)

行政院長蘇貞昌最近火氣與殺氣都降了不少。主因是三個連續事件：一是他的心腹丁怡銘假造訊息抹黑牛肉麵業者，被迫辭職；二是和藍委蔣萬安詢答萊豬時，他誣稱信功肉品也支持政府，業者澄清從未支持使用萊劑，使其可信度再受重創；三是屏東縣府隨即對信功發動安檢，被質疑執政黨沆瀣一氣「查水表」恐嚇良民。一時「換閣揆」之聲四起，「衝衝衝」只好轉低調，擺出溫良恭儉。

蘇貞昌向來酷吏性格，飆罵下屬毫不留情。他用丁怡銘等人操作網路有成，砲火進一步對準在野立委。上回蘇貞昌在立院「反質詢」將了蔣萬安一軍，這次食髓知味要逼蔣萬安說出反萊劑的豬農名字，並自問自答拋出信功。當時，他的得意溢於言表，未料幾小時後就豬羊變色。

以賣弄口舌為樂，自非蘇貞昌專屬。當他在台上打臉蔣萬安，台下綠營立委即時叫好呼應，宛如事先配好的聲光效果。還有立委臉書 發文，奚落「政治金童不堪一擊」。不料，被打爆的卻是自己支持度，蔣萬安近日聲望則大幅上揚。

身為藍營明日之星，蔣萬安面對草莽戰術，顯得反應不過來。但事實證明，政治人物仍須以誠實服務百姓為務，否則就算口才便給、心計無限，仍會被選民看破手腳。自以為聰明的人，其實是最大傻瓜。（轉載自聯合報）