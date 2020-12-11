喜樂島前主席施正鋒：政黨輪替換關「三民自」？

「喜樂島聯盟」前主席施正鋒出席記者會批評政府關掉中天。他提到自己退出喜樂島聯盟的原因，並指出，沒有言論自由的國家他都不想待，這種政黨還值得支持嗎？（記者蔡佩芳／攝影）

中天新聞台今天午夜將關播，國民黨 智庫昨天舉行記者會，與會者全繫上黑絲帶，為台灣 的新聞自由表達最沉痛的哀悼。「喜樂島聯盟」前主席施正鋒說，如果中天真有叛國行為，應用國安法查辦，只要沒有逾越叛國、鼓勵暴力、鼓勵犯罪的紅線，就是言論自由；用粗暴方式把中天關掉，未來若另一個政黨全面執政，是不是就關掉「三民自（三立、民視、自由時報）」？

NCC前副主委劉宗德昨天為了曾在NCC任職而鞠躬致歉，他說，NCC用「家父長式」手法指揮電視台，以假換照之名行審查之實，背離當時初衷，「我非常沉痛」；最後只能由司法判決，未來可能還有釋憲程序，NCC要通過重重檢驗非常困難。

國民黨前立委陳宜民說，只有集權國家才會將新聞自由視為對政府權威及社會安全的威脅，今年無國界記者組織發表新聞自由指數，台灣雖然與南韓維持亞洲前二名，但評分下滑，問題在於媒體走向兩極化，危害媒體獨立性。

立委李貴敏指出，國際人權日之後，執政黨卻封殺台灣的新聞自由，她呼籲法律人要站出來勇於面對，讓下一代都能享有新聞自由與民主法治的可貴。立委洪孟楷說，國際人權日的價值就是為了提醒人權重要性，蔡政府卻在此刻關掉民間新聞台，執政黨官員應感到羞恥。

世新大學口傳系教授游梓翔說，民主國家要關掉一個新聞台非常罕見，就連美國 總統川普揚言要關NBC，但FCC（美國聯邦通訊委員會）重視新聞自由的風骨，仍讓該電視台屹立不搖；相較之下，台灣的新聞台還得被召開聽證會，彷彿公堂審查，非常奇怪。

「無國界人權觀察團」昨舉行記者會，前立委林正杰說，民進黨查禁兒童刊物、事先審查大陸書籍，在戒嚴時期都未曾見；以前想像不到會關電視台，他也不喜歡中天，但政府不能將頻道當作可支配權力，犒賞任何人。用惡劣方式關電視台，犯了民主大忌，不能用討論、辯論的方式解決歧見，台灣將先陷入內戰。