蔡英文高談人權 林正杰批民進黨怎想得到關電視台

民進黨前立委、黨外時期外號「街頭小霸王」的林正杰批評，民進黨已經腐敗了，是法西斯主義不是民主政治，比白色恐怖恐怖一百倍。（記者蔡佩芳／攝影）

昨天是國際人權日，蔡英文總統表示，台灣 的民主人權都是前輩們一點一滴爭取而來，往後不管是推動政策改革，或在公務員、警察 司法人員、教師的日常工作中，人權都是基本而優先的價值。不過，黨外時期外號「街頭小霸王」的前立委林正杰說，民進黨 已經變成法西斯，違背當初追求民主的理想，比蔣介石政權還可惡，比國民黨的白色恐怖還恐怖一百倍。

來源：聯合新聞網

民間人士組成的無國界人權觀察團，昨天在立法院外舉行「世界人權日，體檢當權者」記者會，邀請許多戒嚴時期的政治犯出席。

與會的林正杰說，民進黨查禁兒童刊物、所有大陸書籍要預先審查，連戒嚴時期都沒有這樣，過去只有國立編譯館的教科書要事先審查，其他出版品出版後才會查禁、查禁好幾期才會停刊，民進黨做的比戒嚴時期還過分。關電視台這種事情，以前怎麼可能想像得到，沒想到民進黨做出民主倒退的事情，已是法西斯主義，而非民主政治。林正杰說，民進黨若不肯改過自新，就要被推翻，民進黨沒資格在民主社會執政。

林正杰表示，雖然他也很不喜歡中天電視台，但政府不能只查一家電視台，更不能將頻道當作政府可以支配的權力，犒賞任何人。用惡劣方式關電視台犯了民主大忌，言論自由不能用彼此討論、辯論的方式解決歧見，台灣將陷入內戰，如果先內戰，再跟對岸打一仗，台灣人死光光，民進黨要負責嗎？

監察院人權會昨天舉辦「台灣人權阿普貴」活動，蔡總統在監察院長陳菊陪同下參觀「國際人權日主題特展」。蔡總統說，人權會已和亞太地區國家人權機構論壇秘書處視訊會議，規畫在疫情告一段落後，要舉辦大型國際研討會，邀請國際人權專家學者來台，針對重要人權議題對話。

陳菊說，傳統監察權也是在維護人權，但比較屬於事後糾正、糾舉、彈劾，人權會則是更積極促進人權，希望結合各界智慧力量，為台灣人權工作再升級。