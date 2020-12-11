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中天新聞台不予換照假處分駁回機率高 將來可提告救濟

記者賴佩璇／台北報導
中天新聞台不予換照，聲請假處分，一審裁定駁回。案經抗告，最高行政法院火速分案，考量原執照今日到期、頻位將於12日0時空頻，合議庭預計今日評議。(本報資料照片)
中天新聞台不予換照，聲請假處分，一審裁定駁回。案經抗告，最高行政法院火速分案，考量原執照今日到期、頻位將於12日0時空頻，合議庭預計今日評議。(本報資料照片)

中天新聞台針對ＮＣＣ不予換照聲請假處分，台北高等行政法院裁定駁回。中天電視公司提抗告，主張事涉新聞自由且攸關營運及工作權，最高行政法院火速分案，考量原執照今日到期、頻位將於12日0時空頻，合議庭預計今日評議。法界人士研判，駁回機率高，中天未來可跳過訴願，直接提起本案訴訟。

法界人士研判，中天新聞台的假處分聲請被法院駁回的機率很高。「定暫時狀態假處分」的目的在於避免急迫危險、防止發生重大損害，或就有爭執的法律關係，能迅速獲得相當於本案判決勝訴的結果，以避免不可回復損害發生或擴大。

試問中天新聞台不予換照後，有何難以回復重大損害？或刻不容緩無法循行政爭訟程序處理的「急迫危險」？一審說，並非不得以金錢賠償或其他適當方式回復，尚難認原處分已造成重大損害或急迫危險，不符合行政訴訟法所定必要情事。

此外，由於「定暫時狀態假處分」是一種「保全程序」，是聲請人擔憂將來「本案訴訟（中天新聞台提課予義務訴訟）」要宣告確定恐耗費時日、緩不濟急，因此「需要有能提起本訴為前提」。本訴獲勝訴機率越大，法院即可降低保全急迫性審查標準。

但勝訴機率可能不高，因為中天委任律師並未釋明其於「本案訴訟」具勝訴的高度蓋然性，且針對保留52台頻位部分，一審已明確指出ＮＣＣ所核發執照的許可處分內容本不包含其頻位。這是屬「私法上法律關係」爭執，並非「公法上法律關係」爭執。

對此，中天無從以ＮＣＣ為被告提起相同內容「本案訴訟」。從而，與行政訴訟法所定「於爭執的公法上法律關係」要件不符，也應予裁定駁回。也就是說，此部分無從提起本案訴訟，研判全案會因欠缺保全必要性而駁回確定。

「中天將來該如何救濟？」法界人士指出，法務部於2014年11月13日公告函示，行政程序法第108、109條規定，鑑於聽證程序不論是在事實調查程序及政策思辯，及至最後作成決定的嚴謹程度，皆不下於訴願及其先行程序，故如已經過聽證程序，對該決定仍有不服者，即不必重複再經過此種行政程序，以符程序經濟原則及提高行政效能。

由於中天新聞台不予換照決定，有先經ＮＣＣ召開公聽會，所以，中天在假處分確定之後，針對ＮＣＣ的行政處分，可以不用先提訴願，直接向台北高等行政法院提起課予義務訴訟，請求法院命ＮＣＣ准許換照申請。

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