我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

號召立院前靜坐抗議 民團發起公民不服從運動

記者莊昭文、毛昱棋、賴韻如、趙沛晴／台北10日電
民主監督聯盟總召集人黃正忠今(10)日上午在立法院門口舉行記者會，號召群眾長期靜坐抗議。(記者莊昭文、毛昱棋／攝影)
民主監督聯盟總召集人黃正忠今(10)日上午在立法院門口舉行記者會，號召群眾長期靜坐抗議。(記者莊昭文、毛昱棋／攝影)

為抗議蔡政府強行推動進口萊豬、及中天新聞台將遭關台等事，民主監督聯盟總召集人黃正忠今(10)日上午在立法院門口舉行記者會，號召群眾長期靜坐抗議。黃正忠表示，要先向日前在中天電視台外引火自焚的孫老先生誠懇致敬，今天是國際人權日，如果不站出來講話，實在忍不下去，希望這一點點的火花，能照亮我們全台灣人民走出來，就像向日葵一樣。

民團提出三大訴求：反萊豬護健康、反關台護自由、反獨裁小英下台！此次公民抗議行動將從2020年延續到2021年，並蔓延至全國22個縣市。呼籲台灣人民不該再沉默忍耐，而是要不分彼此，大家一起走上街頭抗議，並且視情況升高公民抗爭的強度。

前立委沈智慧到場聲援指出，號稱要傾聽人民聲音的政府，沒收了一個新聞電視台，在明天凌晨24點即將要被關台，這是一個世界民主的恥辱，也是一個黑暗日，距離現在只剩下30幾個小時，我們在這再次呼籲政府，放下屠刀立地為人民的自由、人權的自由，把中天撤照予以駁回。

前新聞局長鍾琴出席記者會表示，這個社會如果人民繼續沉默，不站出來，這個社會永遠沒有希望，這個政治的黑暗，將永遠覆蓋在我們的國家之上，然後政府得以戴著一個假面具，號稱民主自由、維護人權，萊豬這個議題，他就是在戕害每一個國民的健康人權，關閉中天電視台，政府就是戕害每一個人民的視聽自主權、言論的自由以及思想的自由，作為中華民國的老百姓，我們難道應該沉默的把這些暴政、惡政吞進去嗎？

台灣

上一則

退輔會明春擬派員駐美 遊說軍購？副主委：不能明講

延伸閱讀

有錢國家囤積新冠疫苗 加拿大夠每人接種5次

有錢國家囤積新冠疫苗 加拿大夠每人接種5次
黑白集／扶轎沾土味 文青總統不知人民火大

黑白集／扶轎沾土味 文青總統不知人民火大
歐版馬格尼茨基法通過 將制裁侵犯人權外國人

歐版馬格尼茨基法通過 將制裁侵犯人權外國人
黑白集／人權委員會 又一頭權力飢渴獸

黑白集／人權委員會 又一頭權力飢渴獸

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗