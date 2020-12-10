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抗告將揭曉 中天關台倒數42小時 不斷電播報

台灣新聞組／台北10日電
中天新聞台關台倒數計時。（取材自臉書）
中天新聞台關台倒數計時。（取材自臉書）

中天新聞台針對NCC不予換照聲請假處分，台北高等行政法院本月7日裁定駁回。中天前天提抗告，北高行昨上午檢卷送最高行政法院。最高行火速分案後，合議庭最快今天評議做出裁定。

本報系聯合報報導，中天新聞台12日起下架，全台64家系統經營者已送交申請營運計畫變更，國家通訊傳播委員會（NCC）昨在下架前最後一次委員會中，先行准許42家有線電視系統商「僅停播、不補位」的空頻申請案，另外22家有送替補頻道者，則要照法規流程審理，12日只能先跳頻處理。也就是說，12日確定全台的有線電視都轉不到第52頻道。

中國時報報導，中天新聞52頻道進入倒數階段，將推出「倒數42小時」不斷電活動，今起清晨6時至11日晚間23時59分59秒，中天主播馬拉松接力播報，10日由主播劉盈秀打頭陣揭開序幕，11日晚間18時進入最高潮，當家主播盧秀芳最後一次在52頻道播報晚間新聞，主持人陳文茜則在11日晚間22時加入，一起見證中天新聞台歷史性的最後一刻。

中天強調，當52台變成黑畫面，中天新聞網路重生，繼續強力監督政府，守護新聞自由到底。

「倒數42小時」不斷電活動，主播台和活動將同步呈現，包括周玉琴、戴立綱、馬千惠、簡至豪、許甫、鄭亦真、麥玉潔、洪淑芬、張雅婷、孫怡琳等輪番播報，入夜後還有王乃伃、張若妤「雙主播」以及林嘉源、劉盈秀與觀眾徹夜暢聊。

11日晚間倒數的最後一小時，中天新聞邀觀眾與台內475位員工細數26年來的榮耀與紀錄，最後跟大家倒數道別，並揮別有線電視，12日零時整跨入新媒體時代元年。

中國 馬拉松

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