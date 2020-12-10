林正杰批民進黨墮落、法西斯 比白色恐怖恐怖百倍

民進黨前立委、黨外時期外號「街頭小霸王」的林正杰批評，民進黨已經腐敗了，是法西斯主義不是民主政治，比白色恐怖恐怖一百倍。(記者蔡佩芳／攝影)

今日是世界人權日，民進黨 前立委、黨外時期外號「街頭小霸王」的林正杰批評，民進黨已經腐敗了，是法西斯主義不是民主政治，比白色恐怖恐怖一百倍。

民間人士組成的無國界人權觀察團，今天在立法院外舉行「世界人權日，體檢當權者」記者會，邀請許多戒嚴時期的政治犯出席。

與會的林正杰說，民進黨查禁兒童刊物、所有大陸書籍要預先審查，連戒嚴時期都沒有這樣，過去只有國立編譯館的教科書要事先審查，其他出版品出版後才會查禁、查禁好幾期才會停刊，民進黨做的比戒嚴時期還過分。關電視台這種事情，以前怎麼可能想像得到，沒想到民進黨做出民主倒退的事情，已是法西斯主義，而非民主政治。

林正杰說，雖然他也很不喜歡中天電視台，但政府不能只查一家電視台，更不能將頻道當作政府可以支配的權力，犒賞任何人。用惡劣方式關電視台犯了民主大忌，言論自由不能用彼此討論、辯論的方式解決歧見，台灣 將陷入內戰，如果國內先內戰，再跟對岸打一仗，台灣人死光光，民進黨要負責嗎？

林正杰批平，民進黨已經變成法西斯，違背當初追求民主的理想，腐敗，比蔣介石政權還可惡、比國民黨白色恐怖，恐怖一百倍。如果民進黨不肯改過自新，就要推翻他們，他們沒有資格在民主社會執政。

「喜樂島聯盟」前主席施正鋒說，關中天真的太扯了，如果真的有叛國，就應用國安法查辦，只要沒有逾越叛國、鼓勵暴力、鼓勵犯罪的紅線，就是言論自由。若用粗暴的方式把中天關掉，官逼民反，將加速第四台的滅亡，未來若有另一個黨全面執政，是不是就關掉「三明治（三立、民視、自由時報）」？

施正鋒說，推動獨立建國是為了保障捍衛言論自由，言論自由也是要促成獨立建國，如果不能相互傾聽，就算建國未來也可能變成北愛爾蘭一般分裂國家。打造生命共同體，言論自由很重要。他原是喜樂島聯盟主席，但因為在中國 時報寫文章倡言論自由，被羞辱到極點，無法忍受所以辭去黨主席。他說，沒有言論自由的國家他都不想待，這種政黨還值得支持嗎？

今日包括民進黨前代理主席張俊宏、林正杰、早年曾協助謝聰敏打憲法官司律師黃維幸、黨外雜誌創辦人楊祖珺、施正鋒、台大名譽教授黃光國，以及白色恐怖時期政治犯吳俊宏、張星戈、史庭輝。