蘇貞昌自承：美豬牛開放最惹民怨

行政院長蘇貞昌（中）8日在立法院受訪。（記者曾學仁／攝影）

蔡政府開放美國 萊豬牛進口在即，爭議未解。國民黨立委江啟臣 昨天質詢行政院長蘇貞昌，認為自己引民怨最不滿的三件事為何？蘇揆表示，首先是美豬美牛開放政策，另外閣員及他個人言行不符期待，也會受衝擊，「各方面都應該要檢討」。

本報系聯合報報導，江啟臣質詢抨擊蘇貞昌過去反對萊劑，現在又主張開放，理念轉彎既不道歉又不請辭，是否因現在的憲政制度有問題造成無奈？蘇貞昌說，台灣 憲政體制值得檢討，但「以今天我和蔡英文總統的互動，剛好把這個體制發揮得淋漓盡致。」

江啟臣說，蘇貞昌2006年擔任閣揆、和2013年任民進黨主席時，都主張反對萊克多巴胺肉品，若至今仍是堅持一樣的價值，就該請辭，「作為一個政務官，風骨大於一切」。

蘇貞昌答詢表示，「我還是我」，始終自我檢討，也認為在這個國家、這塊土地，他肩負責任，「再怎麼忍辱，我都負重前行」，所以他一定要維護國民健康，也要讓台灣走出去。

另據中國時報報導，Yahoo奇摩昨推出「2020年度回顧專題」，其中「台灣十大新聞事件」，以開放「萊劑美豬」引發各界譁然居首；「十大新聞人物」中，強力為萊豬背書的農委會主委陳吉仲，與民調支持度直直落的行政院長蘇貞昌分別排第九、十名。

據報導，Yahoo奇摩觀察，今年十大新聞事件中，以國家政策及選舉事件引最多關注，與過去民眾關注社會議題略有不同；網路觀察家分析，中美貿易戰後美台關係微妙，「萊劑美豬」突宣布鬆綁，引起民眾很大反彈。

值得注意的是，萊豬進口朝野攻防不斷，頻頻對中央開轟的台北巿長柯文哲，在「十大新聞人物」的排名升至第五；反觀蘇貞昌則遭網友「嫌到流涎」，強力背書萊豬的陳吉仲也備受抨擊，成爭議新聞人物。