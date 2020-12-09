藍委爆：蘇貞昌2017年曾公開痛罵蔡英文半小時

行政院長蘇貞昌。（記者賴于榛／攝影）

國民黨立委鄭麗文日前爆料，蘇貞昌曾在某場屏東同鄉會活動上，飆罵蔡英文 總統半小時。蘇貞昌昨赴立院備詢前受訪，笑著說他與蔡總統現在無話不談，彼此信任，很多不必要的中傷沒有意義、也無效。

本報系聯合報報導，蔡蘇不合曾是政壇公開的秘密。九年前，剛取得民進黨總統候選人資格的蔡英文登門請益對手蘇貞昌，蘇當面連問蔡九次「要派什麼工作給我？」場面尷尬；九年後，蔡總統派了閣揆工作給蘇貞昌，昔日較勁敵手如今搖身一變成了「護國院長」，肝膽俱裂到肝膽相照的過程，令人玩味。

另據中國 時報報導，鄭麗文說，2017年蘇無黨公職，屏東同鄉會致詞時整整罵蔡半小時；當時的與會人士則回憶，同鄉會僅安排蘇講話10分鐘，他卻暢談50分鐘，雖沒傳聞的「痛罵」，卻酸味十足。蘇細數屏東縣長任內功績，接著說2006年擔任行政院長時，讓屏東台鐵高架化。

蘇後來話鋒一轉說，當初任行政院長時蔡是自己副手，「恁都咖疼伊，呼伊選到總統」（台語：較疼蔡，選她當總統），談及2011年黨內總統初選，以1個百分點民調 之差輸給蔡。蘇酸，等等總統來，要給大掌聲，「實在講，擔這個擔子很困難，擔了才知輕重，不要看人家擔沒吃力，還嫌人家姿勢差」。結束致辭前他再酸「希望來了不要只顧拍照，把事情做好，照那張相才有價值！」