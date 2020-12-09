我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

藍委爆：蘇貞昌2017年曾公開痛罵蔡英文半小時

台灣新聞組／台北9日電
行政院長蘇貞昌。（記者賴于榛／攝影）
行政院長蘇貞昌。（記者賴于榛／攝影）

國民黨立委鄭麗文日前爆料，蘇貞昌曾在某場屏東同鄉會活動上，飆罵蔡英文總統半小時。蘇貞昌昨赴立院備詢前受訪，笑著說他與蔡總統現在無話不談，彼此信任，很多不必要的中傷沒有意義、也無效。

本報系聯合報報導，蔡蘇不合曾是政壇公開的秘密。九年前，剛取得民進黨總統候選人資格的蔡英文登門請益對手蘇貞昌，蘇當面連問蔡九次「要派什麼工作給我？」場面尷尬；九年後，蔡總統派了閣揆工作給蘇貞昌，昔日較勁敵手如今搖身一變成了「護國院長」，肝膽俱裂到肝膽相照的過程，令人玩味。

另據中國時報報導，鄭麗文說，2017年蘇無黨公職，屏東同鄉會致詞時整整罵蔡半小時；當時的與會人士則回憶，同鄉會僅安排蘇講話10分鐘，他卻暢談50分鐘，雖沒傳聞的「痛罵」，卻酸味十足。蘇細數屏東縣長任內功績，接著說2006年擔任行政院長時，讓屏東台鐵高架化。

蘇後來話鋒一轉說，當初任行政院長時蔡是自己副手，「恁都咖疼伊，呼伊選到總統」（台語：較疼蔡，選她當總統），談及2011年黨內總統初選，以1個百分點民調之差輸給蔡。蘇酸，等等總統來，要給大掌聲，「實在講，擔這個擔子很困難，擔了才知輕重，不要看人家擔沒吃力，還嫌人家姿勢差」。結束致辭前他再酸「希望來了不要只顧拍照，把事情做好，照那張相才有價值！」

蔡英文 民調 中國

上一則

福灣性騷巧克力風暴擴大 廠商忙切割 一篇網文讓世界冠軍一夕崩塌

下一則

蘇貞昌自承：美豬牛開放最惹民怨

延伸閱讀

蔡英文：共享價值觀讓台美關係空前緊密

蔡英文：共享價值觀讓台美關係空前緊密
富比世公布全球百大權勢女性 賀錦麗、蔡英文入列

富比世公布全球百大權勢女性 賀錦麗、蔡英文入列
信功萊豬案 藍告發蘇貞昌散布謠言

信功萊豬案 藍告發蘇貞昌散布謠言
蔡英文15天連5挺 蘇內閣風雨飄搖？

蔡英文15天連5挺 蘇內閣風雨飄搖？

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點