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中天新聞關台 12/12起暫時空頻

台灣新聞組╱台北9日電
國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照。(記者胡經周／攝影)
國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照。(記者胡經周／攝影)

中天新聞台執照將在本周五（11日）24時到期，隔日就不能在有線電視上播出，國家通訊傳播委員會（NCC）昨表示，全台64家系統業者都已送交第52台的頻道變更案。

包括中嘉申請由寰宇新聞台遞補、大豐與TBC申請由CNN補位、嘉義世新與國聲申請以法國新聞台FRANCE 24替補，而凱擘、台固、台數科，以及練台生體系的東台、洄瀾、北都、全國數位、祥通等業者則申請先下架中天新聞、以空頻處理。

NCC今天將審議送件的系統業者頻道變更案。NCC表示，送交變更為空頻的部分無疑義，而有送交替補頻道的案子則必須函請地方政府意見，還需要一段程序，應該來不及在周五前完成；也就是說，12日起全台有線電視系統都將先以空頻處理。

縣市方面，桃園市長鄭文燦說，中天52台是NCC決策，依據衛星廣播電視法進行換照審議，他尊重專業審議。台南市長黃偉哲說，大方向要符合社會期待與公益原則，「放CNN我也沒意見」。高雄市長陳其邁說，這是系統業者與NCC的職權，地方政府權責是如何確保收視戶權益。

台中市長盧秀燕昨表示，國家應致力保障人民言論自由與不同的意見，國家各系統對不同言論或不同意見如極盡打壓之能事，這不但是國家的悲哀，也讓人民寒心，對此結果非常遺憾。

台北市長柯文哲說，一個媒體關掉，有那麼多員工要找工作，調整工作，是大問題，他重申支持言論自由，也支持公平正義。

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