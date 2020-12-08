關台倒數？中天假處分遭駁 蔡衍明：中華民國走入獨裁？

國家通訊傳播委員會（NCC）決議對中天新聞台不予換照。中天不服，聲請假處分，7日遭台北高等行政法院駁回，中天新聞台隨即在公司門口開直播。（記者胡經周／攝影）

中天新聞台針對國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照聲請假處分，台北高等行政法院衡量中天未獲換照所受損失、NCC有效管理秩序權能、衛星頻道事業所製播節目及廣告對社會影響重大等情事，昨以沒有急迫危險等四理由駁回聲請，此案還可抗告。中天新聞台翻案希望渺茫，按NCC決議，本周五午夜12時就是最後播送期限。

來源：聯合影音網

中天發出聲明表示，對此結果感到憤怒和失望。聲明稿指出，法院對新聞自由在此次換照案已遭受重大且急迫的危險未置一詞，且無視NCC不予換照處分適法性不足，聽證會有重大瑕疵，以及NCC遭政治介入的疑慮，此裁定內容顯不合理，將提出抗告。

旺中集團董事長蔡衍明昨晚在臉書 表示痛心與失望，「痛心中天新聞同仁的尊嚴與未來，以及他們該何去何從的茫然」，他還說，這次假處分遭駁回裁定，「難道中華民國從今天起走入獨裁政府？」他深刻期望司法應扛起制衡行政與立法的責任，「否則台灣 的大獨裁政府時代就要來臨了。」

NCC則回應表示，「尊重法院對本案的裁定，維護新聞自由，NCC依法行政。」

針對中天聲請假處分，北高行裁定指出，中天取得原執照時，就知六年期限屆滿，未必即可獲准換發執照，原執照屆期後無法繼續經營是可預見情況，不能說是因NCC否准換照申請案所生的非通常性損害。

裁定指出，中天新聞台原有人員、設備仍可持續經營廣播電視節目製作、發行等事業，或以現有「中天綜合台衛星廣播電視事業執照」、「中天娛樂台衛星廣播電視事業執照」持續經營以營利，且營收 減少或商譽損害，也非不得以金錢賠償或其他適當方式回復。

裁定表示，新聞媒體屬全體國民公共資源即社會公器，衛星頻道事業所製作並藉有線電視系統業者播送節目及廣告，對一般社會大眾正確資訊取得與認知影響深遠；本件聲請若予准許，形同中天藉由假處分程序迴避國家對於衛星頻道事業換照監理規範，將使衛星廣播電視法六年定期換照制度設計形同具文，影響NCC有效管理秩序權能。

對於中天聲請保留第52台頻位，裁定指出，因NCC所核發執照內容不包含頻位，這屬於「私法上法律關係」爭執，與行政訴訟法所定「於爭執之公法上法律關係」要件不符，中天無從以NCC為被告提起相同內容本案訴訟，也應予駁回。