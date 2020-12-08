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蘇煥智轟行政法院體系失能 淪「駁回法院」

台灣新聞組／綜合8日電
資深媒體人彭文正。（本報資料照片）
資深媒體人彭文正。（本報資料照片）

中天新聞台聲請假處分昨遭駁回，獨派大老施正鋒表示，行政法院駁回的理由跟NCC差不多，根本就是拿來抄一抄，「是察言觀色的幫凶」；前台南縣長蘇煥智直批行政法院體系嚴重失能，超過九成的案件都會被駁回，是在浪費大家的時間。

中國時報報導，對於高等行政法院稱媒體是社會公器，要接受政府監督，施正鋒強調，有線電視台不是公共財，怎能說關就關？「對電視台來說，不續照當然是立即造成的危害，怎可以用個公器兩個字就把它壓死，去駁回假處分」。他認為，社會公器要由讀者和觀眾透過市場決定，而不是由政府決定。

蘇煥智曾為民進黨早期中堅幹部，擔任過三屆立委與兩任台南縣長，兩年前他退出民進黨，另組「台灣維新」黨，對民進黨執政後脫序爭議頻頻發聲；蘇煥智說，行政法院有一個先入為主的觀念，認為行政權都是由行政部門去裁量，也因此，只要涉及行政權，往往就認為這些屬於行政部門的裁量權。其實，中天與其他電視台情況都類似，因應方式也差不多，從事實來看，NCC的制裁顯然不符比例原則。

另據本報系聯合報報導，據了解，國民黨中常會將邀請資深媒體人彭文正專題演講談「言論自由」。彭文正表示，演講內容不受限言論自由，會就目前所觀察的政局進行探討。至於為何答應國民黨演講邀約，彭說，為了追求公平正義，沒有什麼不可以，他也不是民進黨人，所以沒有黨的問題。

彭文正上月22日參加秋鬥遊行，他在現場受訪強調，「只有媒體關政府，沒有政府關媒體這回事」，對於台灣第一個新聞台被關，一定會寫入台灣新聞史，他也說自己參加遊行不是只聲援中天新聞台，而是是聲援所有的新聞台；對於NCC關台理由，他也批評根本是笑話。

前台南縣長蘇煥智。(本報資料照片)
前台南縣長蘇煥智。(本報資料照片)

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