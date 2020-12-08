行政命令強送審 藍酸綠：顧萊豬最大黨

立法院經濟等5委員會7日聯席審查開放含萊劑美豬的行政命令，民進黨團提案保留送交朝野協商，但國民黨團要求繼續討論。(中央社)

立法院經濟委員會等聯席會議昨在民進黨 團以人數優勢下，表決將農委會開放萊豬行政命令審查案全案送交院會。攸關萊豬進口的九項行政命令已全數送出委員會，立法院長游錫堃今將召集朝野黨團協商。國民黨 團表示，昨聯席會議程序有重大瑕疵，不承認其合法性，今天將有動作；民進黨團則表示「見招拆招」。

萊豬行政命令進入最後協商階段，民進黨團總召柯建銘說，規畫於總質詢結束後，12月25日與29日兩次院會處理行政命令及學校衛生法等修法。

昨天聯席會議一片混亂，民進黨以人數優勢具名表決過半，全案送院會朝野協商。農委會主委陳吉仲微笑步出議場，直說尊重決議結果。國民黨團發表聲明，強烈主張「反萊豬進口公投」前相關行政命令暫緩執行，並要求退回「開放國外豬肉使用萊克多巴胺」行政命令。

國民黨團質疑，民進黨團再次扮演「顧萊豬最大黨」，壓制多數反對萊豬進口捍衛食安的聲音，不讓立委好好討論，草率將全案送院會處理，國民黨團不承認會議結論合法性，必須重新召開聯席會議處理。

柯建銘則強調過程合法，「我們不吃國民黨豆腐，將直球對決」。

南市零進口 12家業者簽署

另外，在台南市長黃偉哲見證下，台南市進出口商業同業公會與台南12多家進口業者昨天簽署了「萊豬零輸入，消費好安心」，宣示明年不進口美國 萊豬。黃偉哲說，民進黨執政的縣市與業者共同宣示，絕對不是為了解套或背書，是為了民眾的健康。

業者認為，既然農委會主委陳吉仲先前表示，美豬開放進口後僅標示產地、不會標示萊劑，消費者看到美豬就會更加擔心，因此就算進口也沒市場，進口商犯不著做賠本生意。