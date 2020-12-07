謝長廷：續禁日本東北食品 不利CPTPP

日本核食是否解禁的爭議又起。駐日代表謝長廷6日表示，他也反對核食輸入，但一般食品，不是核食（沒有輻射汙染的食品）當然要開放。圖為高雄某百貨公司的日本食品展。（本報資料照片）

駐日代表謝長廷日前返台表示，這次回來是要了解福島食品進口議題，引發熱議。謝長廷昨表示，核食當然不能開放，他也反對核食輸入，照顧人民健康是政府責任；一般食品，不是核食（沒有輻射汙染的食品）當然要開放；台灣 遵守自由貿易國際規範，對台灣發展很重要，也是政府責任。

謝長廷昨透過臉書指出，他已抵達東京駐日代表處，並說明記者先前在高座會質疑的主要問題。有關核食要不要開放，他表示，食品有沒有輻射汙染，要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，台灣要參考歐盟美加的做法，而不是中國 或反日國家的做法。

至於不解禁日本 東北食品進口，是否影響日本支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）？謝長廷說，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，台灣的貿易自由度會被質疑，反對台灣加入的，會更有理由，支持台灣的力量會減低。

謝長廷說，日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核汙染的食品繼續禁止，「日本支持我們，他們內部雜音會很大」；而中國已經加入RCEP，台灣沒有加入，對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變得很重要，日本任主席國期間只有一年，「拖愈久愈影響我們的機會，我是為台灣發展著急。」

對於中國外交部長王毅11月24日和日本外相會談，表達善意，會不會比我們提前解禁？謝長廷表示，「如果這樣，中國似乎變成比我們更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興。而我也會很難過，很遺憾。」

外傳明年3月核食將解禁，謝長廷說「沒有聽說」，有這樣的決策應該他會知道，「所以，我想是沒有這回事。」不過，11月24日公投的兩年效期屆滿，日本各界都會不斷詢問關心，他須了解政府的方向，非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色；這次回台他向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衛福部長，但沒有見到行政院長蘇貞昌。

而行政院長蘇貞昌昨天被問到是否與謝長廷碰面，甚或達成共識？蘇表示，「沒有討論、也沒有碰面」。