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新聞評論／民眾憂心食安...謝長廷卻在意「面子」

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駐日代表謝長廷（圖）日前出席台灣高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）
駐日代表謝長廷（圖）日前出席台灣高座會年度交流大會。（記者許正宏／攝影）

行政院長蘇貞昌打臉駐日代表謝長廷？謝5日受訪表示返台有和蔡總統及蘇院長了解核食進口的可能，他表示因萊豬的緣故，所以核食「感覺沒有那麼快」；話猶在耳，蘇貞昌隔天被問到是否和謝長廷討論到核食開放等問題？蘇說「沒討論、也沒碰面」；蘇、謝對核食是否開放，連有沒有討論的說法都有兩個版本，讓人想起萊豬宣布開放後，官員大唱雙簧、打對台的荒謬戲碼，叫民眾如何對政府食安把關有信心？

謝長廷長年駐日，觀其言行，似乎總是站在日本的角度看問題，以至於有「助日代表」的封號，這次返台述職的時間點，正好在萊豬進口即將發布命令之前、拒絕核食公投效期屆滿之際，各界均意識到，蔡政府一不做、二不休，有意接著萊豬之後開放日本核食進口。謝長廷有備而來，話說得很周到，指政府立場是人民健康第一，所以核食不會開放，其次，沒有輻射的不是核食，應該開放，第三，有沒有輻射應該用科學方法鑑定調查，應該採取歐美先進國家的做法，而非中國的做法。他還說，若中國比台灣先開放，日本支持台灣的政治家會很尷尬，有點沒面子。

凡事有原則即有例外，謝長廷的三原則，應該是經過深思熟慮，出自律師之口，不太容易辯駁，但其中牽涉的環節極多，包括查驗、標示、稽查，每一個都是大工程，以萊豬為例，蔡英文總統8月28日宣布放寬萊豬、萊牛（含30月齡以上）進口之後，光是查廠、單列貨號、標示產地或萊劑，就吵了三個多月，結果，民眾要的，政府幾乎什麼也沒做。

過去三個多月來，民眾只記得官員們老是在唱雙簧、甚至打對台，例如萊豬是否單列貨號，陳時中說「要再討論」，王美花就說不行；萊豬進口前要不要赴美查廠，陳時中才承諾要查廠，次長石崇良卻說查廠不必要；縣市政府收到行政院公文，指零檢出與罰則牴觸中央法規，要求在元旦前檢討修正，行政院澄清公文是請地方陳述意見，衛福部次長薛瑞元接著在立法院直說若地方不檢討將直接無效；台北市長柯文哲質疑全世界萊豬都可進口台灣，農委會主委陳吉仲說實際上只有美國會進口，不過馬上又被衛福部食藥署長打臉...，相關案例，族繁不及備載，一團混亂之下，眼見行政命令即將發布，連地方要把關的食安自治條例都要宣布無效，蔡政府就這樣把萊豬迎進來了。

日本核食要叩關又何嘗不是，蔡總統不是說要給國人多一個選擇嗎？日本核食進來後，國人確實又增加了一個選擇，看萊豬這樣一路吵過來，結果還不是照樣進來，謝長廷返台為日本核食進口暖身，游錫堃還算老實，表示只要行政部門一啟動，他就會召開朝野協商，蘇貞昌則全盤否認，連雙方有沒有討論，兩人都能有截然不同說法，日後日本核食要進口的各種環節，大家還有得吵，反正蔡政府不在乎，吵過之後，又能擋了日本核食進來？

可議的是，萊豬即將進口，台灣能換到什麼？官員說不出個所以然，來日日本核食進口，不管台灣有沒有換到什麼門票，反正謝長廷面對日本人時肯定會有面子，至於，謝長廷再度返台述職面對國人時會不會有面子？日本人可管不著了！

日本 台灣 陳時中

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新聞評論／萊豬接著核食...蘇貞昌仍靠那張「嘴」？

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核食蠢動…藍酸蔡「又要說不一定要吃」

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