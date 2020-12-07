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新聞評論／萊豬接著核食...蘇貞昌仍靠那張「嘴」？

聯合報社論
行政院長蘇貞昌（中）6日表示，阻擋外國豬肉進口，「這樣沒辦法做生意」。（記者莊祖銘／攝影）
行政院長蘇貞昌（中）6日表示，阻擋外國豬肉進口，「這樣沒辦法做生意」。（記者莊祖銘／攝影）

行政院長蘇貞昌為了開放萊豬無法自圓其說，除拿民間廠商信功肉品墊背外，在立法院內備詢千篇一律，就是強調要打開台灣大門走出去。至於開放萊豬和走出去的關係，蘇貞昌全然廻避，被逼急了，就對立委人身攻擊，或重施「吵架王」故技，嗆聲立委「要鬥嘴不會輸你」。各界預期萊豬進口之後，日本核食也將登場，但捍衛萊豬，再挺核食，蘇貞昌還是只有那張嘴嗎？

國民黨立委陳以信質疑，民進黨政府開放萊豬是未戰先降，上次馬政府開放萊牛，至少換回美國免簽證與貿易暨投資架構協定復談。蘇貞昌回酸「原來你們是用換的」，並指民進黨開放萊豬不能說能換到什麼，是要讓世界看到台灣。

全世界的貿易談判原本就是各國「拿與取」的交換過程，蔡政府開放萊豬何嘗不是押寶川普，希望爭取台美經貿談判的利益交換？只是什麼都拿不到，外交失策失利。蘇貞昌裝糊塗，還強以「原來你們是用換的」回酸國民黨，移花接木的手法和硬拗信功「支持政府」如出一轍；而他還不准立委批評其「移花接木」，又和信功澄清逆蘇就被查水表一樣。

當美國準總統拜登明言「直到我們國內的勞工、教育面向獲得大量投資前，我不會同任何國家簽署新的貿易協議」，證明蔡政府爭取與美簽訂經貿協定暫時無望，也顯示犠牲台灣民眾健康開放萊豬的失策。蘇貞昌批藍委有政黨立場，不能和政府一致對外。問題是，政府不溝通說明、不爭取支持、不做好配套，只會和在野黨對罵，誰能與這樣的鴨霸政府「一致對外」？

台灣的國際處境艱難，大家都理解，問題是民進黨只准自己反萊牛，不讓別人反萊豬，昨是今非的雙標黨，從來不肯承認錯誤。蘇貞昌批評馬政府「親中賣台」，但當時我們和大陸與香港出口占比不到四成，今年1至10月平均已近四成四，6月更到歷史新高的四成六，民進黨政府又是如何「親中賣台」的？

麻煩的是，蔡總統曾說要加入RCEP和CPTPP，卻在兩岸僵局、南向無著下難有進展，新南向出口占比更是不進反退。現在蔡政府不再以RCEP為目標，只能寄希望於CPTPP。但是當大陸也明白爭取加入CPTPP，大陸外長王毅最近訪日，更與日本建立食品農水產品合作機制；日本雖願協助台灣加入CPTPP，但要求核食解禁的壓力也更高。核食這項「貿易障礙」，終究是繞不過的門檻，蔡政府也沒有以拖待變的籌碼和條件。

馬政府曾有意開放福島食品，民進黨大力杯葛，等到民進黨執政，國民黨還以顏色祭出核食公投，讓蔡政府對日本還有託辭，如今核食公投兩年期限已屆，日本舊話重提，希望明年東日本大地震十周年能見到「解禁大禮」。駐日代表謝長廷近日回台，更把核食議題推上枱面。只是蔡政府陷於開放萊豬的衝擊還未解套，若再冒險開放核食，雙重核彈的政治衝擊之大，蔡政府能否承受實難想像。

面對這樣的難局，蔡政府必須坦承當年錯誤，爭取在野黨理解支持，才有機會共同解套。如果複製萊豬黑箱模式，只想靠蘇揆惡嘴硬闖，那麼從立院到街頭的核食對決，恐怕會比萊豬大戰更為慘烈。但以蘇揆在國會的表現，既沒有治理國政的格局能力，也沒有面對現實的誠意，更沒有向民眾認錯的歉意；霸道的執政風格，只剩一張嘴，內閣再不更換，將製造國家更多難題，蔡政府如何帶領台灣走出去？台灣如何從政黨惡鬥的災難宿命解套？

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