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反萊豬 民團號召跨年夜宿凱道 藍聲援

記者鄭媁、陳熙文／台北7日電
反萊豬聯盟元旦將赴總統府抗議，國民黨團總召林為洲（左二）表示黨團成員將去聲援。(本報資料照片)
反萊豬聯盟元旦將赴總統府抗議，國民黨團總召林為洲（左二）表示黨團成員將去聲援。(本報資料照片)

明年元旦開放美國萊豬牛進口在即，由多個民團組成的反萊豬聯盟，規畫在跨年夜宿凱道，元旦直接赴總統府抗議。國民黨團總召林為洲昨天說，黨團成員會去聲援；而相關議題除了在立法院內表決、院外也會有相關活動表達立場，達到裡應外合的效果。

立法院經濟、衛環等聯席會議，今將繼續審查攸關萊豬規範的行政命令，國民黨團書記長林奕華表示，預計會在綠營人數優勢下通過，將該案交付院會協商，盼能納入明天由立法院長游錫堃召集的黨團協商，與另八項行政命令及「食品安全衛生管理法」、「學校衛生法」等修法一併討論。國民黨團也定調，萊豬案將在院會決戰。民進黨團書記長莊瑞雄則表示，民進黨團不預設立場，將按議事程序處理。

反萊豬聯盟醞釀跨年夜當天齊聚凱道，號召民眾在立法院外抗議，同時在立法院周邊也會舉辦開講，表達堅持反對萊豬進口的立場。林為洲說，接下來立法院的院會還要展開表決大戰，院外不能沒有人，除了有民團的陳抗，黨團也會舉辦相關活動。

由於民眾齊瘋跨年活動，是否擔心當天容易失焦？林為洲說，跨年夜本應是歡樂氣氛，但隔天人民卻面臨要被迫吃萊豬，民團選擇在當天舉辦相關抗議活動，主要是為凸顯政府的反差及荒謬。

林為洲表示，大家戰戰兢兢面對第二波疫情再起，另一方面卻要在明年元旦開始面對即將進口的萊豬，雖然當天參加人數可能受跨年活動影響，但也會是「反差」的新聞焦點。他表示，美國總統當選人拜登都已表明暫不簽署任何貿易協定，「我們還有必要一頭熱、急於明年元旦開放進口嗎？」

民進黨立委許智傑說，「政府標產地、業者標萊劑、人民可選擇」這三個原則，大概多數民眾都可接受，國民黨在立院丟台灣豬內臟後，恐怕黔驢技窮，而民間團體有不同意見，民進黨也要尊重。

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