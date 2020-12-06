謝長廷：沒有輻射污染的食品 當然要開放

台灣高座會5日舉辦年度交流大會，謝長廷（右）及日本駐台代表泉裕泰（左）出席。(記者許正宏／攝影)

駐日代表謝長廷日前返台表示，這次回來就是要了解福島食品進口議題，引發熱議。謝長廷今天在個人臉書重申，「核食」當然不能開放，他也反對核食輸入，但沒有輻射污染的食品當然要開放，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，台灣 要參考歐盟美加的作法，而不是中國 或反日國家的做法。

謝長廷昨天出席高座會接受媒體提問，今天透過臉書表示，昨天報導出來的內容基本上都很凖確，但也有他沒有回答或較模糊的部分，今日他已抵東京駐日代表處，並在飛機上把昨天記者們質疑的主要問題分三點説明。

謝長廷說，核食要不要開放？當然不能開放，他也反對核食輸入，照顧人民的健康是政府的責任。一般食品，不是核食（沒有輻射污染的食品）當然要開放。台灣遵守自由貿易的國際規範對台灣發展很重要，也是政府責任。

謝長廷說，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，這是世界文明國家的要求。台灣要參考歐盟美加的作法，而不是中國或反日國家的做法。

而中國外交部長王毅11月24日和日本 外相會談，表達善意，會不會比台灣提前解禁？謝長廷認為，如果這樣，中國似乎變成比台灣更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興，「他也會很難過，很遺憾。」

至於不解禁東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP國際組織？謝長廷說，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，那台灣的貿易自由度會被質疑，反對台灣加入的會更有理由，支持台灣的力量會減低。

謝長廷說，日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持台灣，他們內部雜音會很大。而中國已經加入RCEP，台灣沒有加入，對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變成很重要。日本任主席國期間只有一年，「拖越久越影響我們的機會，未來國際變數很大，我是為台灣發展著急。」

由於美豬問題還在吵，現在提日本食品問題是不是恰當，以及總統、行政院長對此事的態度如何？外傳明年3月會開放是否為真？謝長廷表示，明年3月開放的事情，他沒有聽説，有這樣的決策應該他會知道，所以「我想是沒有這回事。」

謝長廷說，他回來接觸的政治人物或政治評論者，對這件事有不同的看法，有人認為美豬的事情告一段落再談日本食品進口，現在不宜，否則激化衝突，會讓行政院長蘇貞昌更上不了台，沒完沒了。但也有人認為可以移轉美豬焦點，分散壓力，且反對黨不知不覺自己打成反美又反日，長期來看，對執政也不是壞事。

不過，謝長廷說，11月24日公民投票的兩年效期屆滿，日本各界都會不斷詢問關心，他必須了解政府的方向，非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色。這次回台有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但沒有見到行政院長。