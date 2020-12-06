我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

謝長廷：沒有輻射污染的食品 當然要開放

記者鄭媁／台北6日電
台灣高座會5日舉辦年度交流大會，謝長廷（右）及日本駐台代表泉裕泰（左）出席。(記者許正宏／攝影)
台灣高座會5日舉辦年度交流大會，謝長廷（右）及日本駐台代表泉裕泰（左）出席。(記者許正宏／攝影)

駐日代表謝長廷日前返台表示，這次回來就是要了解福島食品進口議題，引發熱議。謝長廷今天在個人臉書重申，「核食」當然不能開放，他也反對核食輸入，但沒有輻射污染的食品當然要開放，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，台灣要參考歐盟美加的作法，而不是中國或反日國家的做法。

謝長廷昨天出席高座會接受媒體提問，今天透過臉書表示，昨天報導出來的內容基本上都很凖確，但也有他沒有回答或較模糊的部分，今日他已抵東京駐日代表處，並在飛機上把昨天記者們質疑的主要問題分三點説明。

謝長廷說，核食要不要開放？當然不能開放，他也反對核食輸入，照顧人民的健康是政府的責任。一般食品，不是核食（沒有輻射污染的食品）當然要開放。台灣遵守自由貿易的國際規範對台灣發展很重要，也是政府責任。

謝長廷說，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，這是世界文明國家的要求。台灣要參考歐盟美加的作法，而不是中國或反日國家的做法。

而中國外交部長王毅11月24日和日本外相會談，表達善意，會不會比台灣提前解禁？謝長廷認為，如果這樣，中國似乎變成比台灣更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興，「他也會很難過，很遺憾。」

至於不解禁東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP國際組織？謝長廷說，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，那台灣的貿易自由度會被質疑，反對台灣加入的會更有理由，支持台灣的力量會減低。

謝長廷說，日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持台灣，他們內部雜音會很大。而中國已經加入RCEP，台灣沒有加入，對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變成很重要。日本任主席國期間只有一年，「拖越久越影響我們的機會，未來國際變數很大，我是為台灣發展著急。」

由於美豬問題還在吵，現在提日本食品問題是不是恰當，以及總統、行政院長對此事的態度如何？外傳明年3月會開放是否為真？謝長廷表示，明年3月開放的事情，他沒有聽説，有這樣的決策應該他會知道，所以「我想是沒有這回事。」

謝長廷說，他回來接觸的政治人物或政治評論者，對這件事有不同的看法，有人認為美豬的事情告一段落再談日本食品進口，現在不宜，否則激化衝突，會讓行政院長蘇貞昌更上不了台，沒完沒了。但也有人認為可以移轉美豬焦點，分散壓力，且反對黨不知不覺自己打成反美又反日，長期來看，對執政也不是壞事。

不過，謝長廷說，11月24日公民投票的兩年效期屆滿，日本各界都會不斷詢問關心，他必須了解政府的方向，非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色。這次回台有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但沒有見到行政院長。

台灣 日本 中國

上一則

黑白集／處理萊豬、核食問題…民進黨該先撕「雙標黨」標籤

下一則

觀察站／從萊豬到核食...情感勒索非解決問題正道

延伸閱讀

為東奧觀光「實驗」 日本擬明春開放中國、台灣團客

為東奧觀光「實驗」 日本擬明春開放中國、台灣團客
日本裝有小行星砂石密封艙 成功降落澳洲沙漠

日本裝有小行星砂石密封艙 成功降落澳洲沙漠
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲
核食通關 也會是「時空環境改變」？

核食通關 也會是「時空環境改變」？

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

2020-12-01 00:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲