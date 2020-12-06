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觀察站／從萊豬到核食...情感勒索非解決問題正道

記者賴于榛、王寓中
知情人士指出，「美萊豬、日核食」的開放解禁，牽動駐日代表謝長廷(圖)下、邱義仁上的人事布局。(記者許正宏／攝影)
知情人士指出，「美萊豬、日核食」的開放解禁，牽動駐日代表謝長廷(圖)下、邱義仁上的人事布局。(記者許正宏／攝影)

蔡英文政府宣布開放美國萊豬後，日本福島核災區食品是否解禁，成為下一個受注目議題。面對國內、日方動作頻頻，駐日代表謝長廷返台公開談核食，蔡政府仍宣稱解禁政策目前尚未有任何討論，此一說法明顯是把老百姓當傻瓜，問題不是有沒有討論解禁，而是政策過程，是否公開透明、有足夠科學證據說服民眾食安無虞。

知情人士指出，「美萊豬、日核食」的開放、解禁，一直都在蔡政府的劇本中，設定的時程就在今年底、明年初，連帶也牽動駐日代表謝長廷下、邱義仁上的人事布局；參與國際及區域經貿體系只是合理化的說詞，關鍵是在民進黨的美國、日本、中國大陸戰略布局上，為了對抗大陸，親美、親日是必然的選擇，解決美國萊豬及日本核食問題也是必然的結果。

蔡政府如要解禁，就應直接面對2018年底「反核食公投」投下779萬同意票的「民意」，拿出科學數據並完整說明如何在確保安全無虞下處理日本核食。

萊豬匆促開放，蔡政府一開始就是對民眾情感勒索，屢屢向民眾內宣台灣要走出去，要排除貿易障礙，進口勢在必行；結果是政策邊走邊改，先是行政命令出包，再者備查改審查，接著管理措施遲了三個月才正式宣示，更不用說行政院上下都拿業者背書，幾度惹出風波。

將核食議題與台灣參與CPTPP幾乎畫上等號，不斷召喚台日民間的感情，同樣不是誠實面對民眾食安疑慮、提出解決方案的正道，且2015年馬政府時期，就曾提出日本高危險食品分級方案，當時也是因民進黨反對告終。

對執政者言，美國萊豬、日本核食是政治的問題，蔡政府若要解決核食議題，就要避開2022年地方選舉，時間不太可能拖到明年下半年。但對民眾言，兩者都是食安問題，也是誠信問題，若執政者心中只有政治，沒有人民，民意下次公投的對象就是當權者。

日本 解禁 美國

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謝長廷：沒有輻射污染的食品 當然要開放

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