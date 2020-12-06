黑白集／處理萊豬、核食問題…民進黨該先撕「雙標黨」標籤

一位民眾帶著滿滿的氣球豬參加遊行，訴求「反萊豬」。（本報資料照片）

反核食公投上月屆滿兩年限期，「助日代表」謝長廷臉書列出返台要了解的第一件事就是「東北食品解禁與否」；又傳日台交流協會拜訪藍委表態挺台加入CPTPP，同時也盼藍營支持開放福島五縣市核食進口。萊豬即將入關，核食也已兵臨城下。

雖然謝長廷說，返台聽到的都是萊豬，日本 食品可能要等萊豬告一段落才會處理，與高層溝通的結論，就是因為萊豬問題，日本食品「沒有那麼快的感覺」。換言之，不是不進，只是時辰不對。

從萊豬看核食，最後的結果，藍白綠心裡有數。但面對萊豬，蔡政府昨非今是又硬拗，黑箱決策拒絕溝通，沒有談判先獻城池，不作標示剝奪人民選擇權，捍衛萊豬打擊在野黨，除馬維拉外，更圍牛救豬毀人商譽，逆昌者查水表。如今核食來勢洶洶，蔡政府會不會蠻橫依舊？

在中國大陸主導的RCEP完成簽署後，台灣 要避免在區域整合中被邊緣化，只剩下加入由日本主導的CPTPP。日本拋出挺台加入CPTPP的橄欖枝，其實也讓蔡政府可輕易為反對者扣上「讓台灣成為亞細亞孤兒」的大帽。

但問題不在反對黨和堅持食安的民眾。解鈴還須繫鈴人，從萊豬到核食，民進黨 先解開自己雙標黨的緊箍咒，好好與人民和反對黨溝通，否則在野黨有何義務幫民進黨解套？人民有何義務為蔡政府埋單？