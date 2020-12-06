我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

萊豬進口 藍營：沒能力管理 就不要開放

台灣新聞組／台北6日電
福島核災區五縣食品是否開放，政府目前都低調表示尚未討論，但日官員近來頻向藍綠人員關切此事。圖為台灣的百貨公司中常見日本食品展。（記者劉學聖／攝影）
福島核災區五縣食品是否開放，政府目前都低調表示尚未討論，但日官員近來頻向藍綠人員關切此事。圖為台灣的百貨公司中常見日本食品展。（記者劉學聖／攝影）

日方人士近來動作頻頻，盼核災區食品禁令明年能有所突破，國民黨主席江啟臣昨天表示，重要的是要如何讓人民安心。有綠委表示，拖越久、越接近選舉，「政治效應」恐怕更大，對執政黨民代也會造成壓力。

江啟臣指出，民進黨內類似謝長廷的說法也不是第一次，開放含萊克多巴胺美豬進口問題，蔡總統與民進黨也是一樣講說有科學證據、國際標準等，問題是人民對開放以後管理沒信心。

江啟臣表示，不論萊豬或核食，政府若沒能力做好管理，就不要輕易開放進口；蔡政府應早一點做好相關準備，雙邊政府好好的談，最重要的是讓人民安心，不要讓人民擔心。

專家：食安應建立在科學證據

根據衛福部食藥署委託學術單位進行2019年「日本食品檢驗與調查研究」，赴日採檢301件樣品，其中40件檢出微量輻射，但全數皆符合台灣標準；而40件檢出微量輻射的樣品，以乾香菇被檢出數量最多。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，食安政策應建立在科學證據的風險評估、政府風險管理及溝通，最大的前提應是「把關民眾健康」。他提醒，無論是碘131、銫134或137，人體攝食後，目前儀器無法檢驗，加上這類同位素於體內半衰期不一，一定要謹慎看待。

前監察委員、公衛專家張武修表示，台灣近九年來於邊境都是採取「逐批化驗」，訂定的銫134、137的標準比歐盟、世界衛生組織還嚴苛，但過去民眾對政府採取的措施一知半解，風險溝通幾乎「說不清」。他認為，若要開放，應做好說明，且邊境逐批採檢工作絕對不能停。

江啟臣 台灣 邊境

上一則

核食被禁…日本告南韓「歧視」 WTO判敗訴

下一則

黑白集／處理萊豬、核食問題…民進黨該先撕「雙標黨」標籤

延伸閱讀

蘇貞昌空口白話 江啟臣：看出丁怡銘師承何人

蘇貞昌空口白話 江啟臣：看出丁怡銘師承何人
擋萊豬…藍內臟齊飛攻擊 江啟臣：不杯葛是縱容獨裁

擋萊豬…藍內臟齊飛攻擊 江啟臣：不杯葛是縱容獨裁
蘇貞昌稱辯論不如立院質詢 江啟臣：別急著取代蔡英文

蘇貞昌稱辯論不如立院質詢 江啟臣：別急著取代蔡英文
江啟臣邀蔡辯萊豬 韓國瑜批政府「餵人民毒藥」

江啟臣邀蔡辯萊豬 韓國瑜批政府「餵人民毒藥」

熱門新聞

陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
高醫天使守護室內有嬰兒床、搖籃、布偶，牆面有繽紛彩繪，氣氛溫馨。（記者王慧瑛／攝影）

奇蹟！臨終前媽媽抱抱 命危男嬰死裡逃生

2020-11-29 02:18
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
作家劉墉在臉書自爆，自己因為穿著一雙名牌新球鞋，在雨天濕滑的路上欲過馬路險些摔跤。(中新社)】

名牌球鞋沒止滑 作家劉墉自爆「差一點死掉」

2020-12-02 22:48
網路流傳3張男性照片指稱是年輕的國父孫中山，但經事實查核中心查證，其中2張照片是中國工程院院士王德民，另一張為日本演員三船敏郎。（圖取自事實查核中心網頁tfc-taiwan.org.tw）

網路流傳國父年輕照 台灣查核中心:與孫中山無關

2020-12-04 17:34
台灣秋冬防疫專案12月1日啟動。（中央社）

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

2020-12-01 00:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲