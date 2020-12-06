萊豬進口 藍營：沒能力管理 就不要開放

福島核災區五縣食品是否開放，政府目前都低調表示尚未討論，但日官員近來頻向藍綠人員關切此事。圖為台灣的百貨公司中常見日本食品展。（記者劉學聖／攝影）

日方人士近來動作頻頻，盼核災區食品禁令明年能有所突破，國民黨主席江啟臣 昨天表示，重要的是要如何讓人民安心。有綠委表示，拖越久、越接近選舉，「政治效應」恐怕更大，對執政黨民代也會造成壓力。

江啟臣指出，民進黨內類似謝長廷的說法也不是第一次，開放含萊克多巴胺美豬進口問題，蔡總統與民進黨也是一樣講說有科學證據、國際標準等，問題是人民對開放以後管理沒信心。

江啟臣表示，不論萊豬或核食，政府若沒能力做好管理，就不要輕易開放進口；蔡政府應早一點做好相關準備，雙邊政府好好的談，最重要的是讓人民安心，不要讓人民擔心。

專家：食安應建立在科學證據

根據衛福部食藥署委託學術單位進行2019年「日本食品檢驗與調查研究」，赴日採檢301件樣品，其中40件檢出微量輻射，但全數皆符合台灣 標準；而40件檢出微量輻射的樣品，以乾香菇被檢出數量最多。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，食安政策應建立在科學證據的風險評估、政府風險管理及溝通，最大的前提應是「把關民眾健康」。他提醒，無論是碘131、銫134或137，人體攝食後，目前儀器無法檢驗，加上這類同位素於體內半衰期不一，一定要謹慎看待。

前監察委員、公衛專家張武修表示，台灣近九年來於邊境 都是採取「逐批化驗」，訂定的銫134、137的標準比歐盟、世界衛生組織還嚴苛，但過去民眾對政府採取的措施一知半解，風險溝通幾乎「說不清」。他認為，若要開放，應做好說明，且邊境逐批採檢工作絕對不能停。