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核食被禁…日本告南韓「歧視」 WTO判敗訴

編譯莊蕙嘉／綜合6日電
圖為日本超市，福島縣生產的農產品。（本報資料照片）
圖為日本超市，福島縣生產的農產品。（本報資料照片）

2011年東日本大地震引發福島核災，南韓以「輻射汙水恐影響水產品」為由，禁止日本福島在內的八縣水產品進口。日本不服，認為韓方缺乏根據，2015年向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，經歷四年法律戰，南韓於二審逆轉勝訴，維持禁止日本核食進口政策。

福島核災後，南韓自2012年起針對福島、青森、茨城、岩手及宮城等五縣的太平洋鱈魚，以及福島的阿拉斯加鱈魚，實施「特定產品進口禁令」。2013年8月，日本東京電力公司證實福島第一核電廠有數百噸輻射汙水流入海中後，南韓進一步實施「廣泛進口禁令」，擴大管制範圍至日本八縣，增加群馬、栃木及千葉三縣共28項水產品進口。

此外，南韓亦增加額外檢驗要求，包括來自特定日本縣市的產品須提供出口前銫、碘的含量標示證明，所有日本產品一律實施銫、碘含量的邊境測試，且非水產品和畜產品經測試一旦發現含有銫、碘時，將進一步對其他放射性物質進行額外測試。2013年，南韓將此項措施擴大適用至所有日本進口水產品。

2015年，日本以歧視等為由，在WTO對南韓提訴。2018年2月，WTO一審判決南韓敗訴，南韓政府同年4月提出上訴。

2019年4月， WTO撤銷一審中南韓違反協定的判決，二審南韓勝訴。由於WTO為二級二審制，此判決等同定讞，南韓可維持禁止日本核食進口。

南韓 日本 WTO

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