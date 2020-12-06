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新聞評論／選擇性「雙標正義」 是誰的正義？

記者 陳熙文、林政忠
蔡英文總統5日出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。（記者季相儒／攝影）
蔡英文總統5日出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。（記者季相儒／攝影）

蔡政府上台後，儘管中間歷經數番波折，甚至「東廠事件」的反噬，仍耗費大把力氣堆疊轉型正義的工程。誠然，歷史的傷痕不該被遺忘，遲來的正義就算遲到也不該不到，但政府不該只沉溺當過往故事裡的英雄，忘了作為執政者的責任。

蔡政府遙記在威權時代中的政治受難者，但可曾想起大觀社區遭迫遷的住戶？又可曾在南鐵東移事件中心軟過？當然，在國民黨做加害者的悲慘故事裡，執政的民進黨可以義正辭嚴、站在道德至高點喊得震天價響，追求過去的歷史真相固然重要，維護當下的公平正義更是刻不容緩。

蔡英文總統5日稱，四年來，台灣轉型正義、人權工作有明確進展。不過，六年前的太陽花學運，口口聲聲要求建立符合程序正義的「兩岸協議監督條例」，但六年過去了，兩岸監督條例仍是付之闕如。

如今，萊豬即將強勢叩關，政壇更盛傳要交換台美經貿談判，當年學運健將、如今體制要角的民進黨副秘書長林飛帆是否應帶頭高呼，要求建立符合程序正義的「萊豬協議監督條例」？

轉型正義不是「體制暴力」，更非執政黨片面定義的正義；缺乏程序正義的轉型，只是選擇性的「雙標正義」，遲早被看破手腳。

一般而言，轉型正義有德國和南非模式。二戰後審判及嚴懲納粹戰犯的「紐倫堡大審判」，勝利者的正義代表追究、絕不姑息，最後激起更大的對立、仇恨。曼德拉為首的南非政府重視寬恕及和解，更甚於清算、究責。蔡總統聲稱轉型正義四年有成，台灣正逐漸轉向哪一種正義？

轉型正義的真義是確保這個國家的人民永遠不忘曾經被欺辱、汙名的那群人，以他們之名發誓，讓這個社會盡可能走在正確的道路，不再重蹈覆徹。轉型正義的意義更是記得與反省，不只是曾為施壓者的國民黨必須面對的責任，也是任何一位執政者必須時時反諸求己的課題。

台灣 國民黨 民進黨

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