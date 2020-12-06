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中天遭撤照 施明德：關電視台聲音不會變美

台灣新聞組／台北6日電
民進黨前主席施明德表示，忠言不得不說。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德表示，忠言不得不說。（本報資料照片）

12月10日是美麗島事件41周年，當年美麗島事件主要人物施明德昨被問到中天新聞台不予換照決議時，談到扁政府時期，TVBS曾三度陷入關台危機，他引用當年寫給陳水扁總統的一封信，「撤掉一個TVBS，聲音不會變美。當年，關了『美麗島』，囚禁了我們，反成為蔣家政權的喪鐘。」他用當年的這封信，道盡他現在對蔡政府的心聲。

中國時報報導，日前在中天新聞台審照之際，前總統陳水扁表示，他在總統任內為了言論自由不關TVBS。其實，陳水扁當時決定表態不會關T台前，曾接到施明德的一封信，信中寫道，如果此時此刻對TVBS採取「撤照」行動，不管理由多充足，也都會使國人感到「合法有餘，正當性不足」，尤其會使總統先生遭國人恥笑「滿嘴道歉，暗施毒手」。

施明德寫到，「當年關了『美麗島』，囚禁了我們，反而成為蔣家政權的喪鐘，近來，看民進黨朋友們的發言，真的像極了當年對付我們的國民黨的打手群。」

施明德向扁表示，要說TVBS「顛覆政府」看似有力，但我們當年在美麗島大審中所說的：「是的，我是在『合法顛覆政府』」；我們「合法顛覆政府」成功了，才有2000年的政黨。

信裡還提到，言論自由就是言論自由，不是謳歌我們的言論才是自由；質疑、批評、揶揄我們的言論，就不是「自由」。不應亂扣人紅帽子，更不應使出殺手「撤照」。

施明德表示，當天深夜扁收到此函，隔日就向外公開承諾：任內絕不會關閉任何媒體。

前新聞局長鍾琴 要告NCC瀆職

本報系聯合報報導，前新聞局長鍾琴代表公民監督平台昨天出席反中天關台、反萊豬進口在新竹的自由開講，宣布12月14日他將與333政黨聯盟主席周克琦出庭向檢察官陳述提告理由，控告NCC主委陳耀祥在內的七名委員瀆職；鍾琴在場宣布出庭當天希望能獲得支持者相挺，並在台上直批NCC帶頭違法，更怒吼「告死他」，引得在場支持者大聲叫好。

鍾琴上台時表示，3日上午他在中廣的節目中怒批蔡英文政府欺騙百姓，更以16字送給蔡英文「流氓組合、坐地分贓、唬爛施政、謊言治國」。

陳水扁 蔡英文 中國

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