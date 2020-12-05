陳菊推監察院職權行使法擴權 柯建銘批違憲要求退回

監察院長陳菊。（本報資料照片）

監察院國家人權委員會職權行使法草案在立法院卡關，據了解，監察院長陳菊上月底率監委與民進黨 團溝通，黨團總召柯建銘仍堅決反對監院另立新法，傳出一度拍桌，要求退回草案，柯、菊關係成焦點。

草案有爭議的第五條第一款規定，「如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲」。司法院表示，該條文等於創設監察院人權委員會「特殊的釋憲聲請權」，有違憲疑義。

此外，草案規定，人權委員會決議派查案件，如果拒絕配合，可提案糾彈，對於個人、私法人或私人團體也可開罰最高50萬元台幣（約1.6萬美元 ），而且可以按次處罰；民進黨團也認為有侵犯人權疑慮。

柯建銘強調，監委職權在憲法中規定得很清楚，就是彈劾、糾舉及糾正，但這個「職權行使法」卻要賦予人權會釋憲權，等於替監院擴增憲法未賦予權力，這已跳脫憲法層次，完全違憲。

陳菊出任監察院長時，柯建銘曾說，何其有幸能與陳菊在台灣 民主進程並肩作戰，但監院第一項修法，連民進黨自家人都有意見。

柯建銘說，立院去年底三讀通過人權委員會組織法時有附帶決議，當時監察院長張博雅依立院附帶決議送來監察法修正草案，但陳菊上任後改送職權行使法草案，違反立法院當初附帶決議。

柯說，沒辦法接受有些人權委員執意要用職權行使法、要有釋憲權，黨團要求退回，「陳菊也很清楚我是在對人權會把話講清楚，不是對她個人」。柯說，他與陳菊關係完全沒問題，是有些人權委員執意要有擴權疑慮的職權行使法，「少數人在亂搞」。

陳菊昨受訪說，大家對人權關懷目標一致，她與柯關係非常良好。至於外界質疑擴權，她說，這是每個人不同的解釋、觀點，尊重立院考量。