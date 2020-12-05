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新聞評論／封電視、禁童書、查水表 蔡政府「朕難容」？

聯合報社論
中國童書「等爸爸回家」因內容有「中國加油」、「武漢加油」等字樣引發爭議。(取材自陳怡珍臉書)
中國童書「等爸爸回家」因內容有「中國加油」、「武漢加油」等字樣引發爭議。(取材自陳怡珍臉書)

一本童書繪本「等爸爸回家」，描繪新冠疫情中孩子對忙於救人而無法返家的醫生父親之思念，竟然在台灣被禁了。原因是，這本大陸出版的插畫中出現武漢加油、中國加油的標語，還有解放軍運輸機插圖，讓一些「大人」感到不安。於是，在民進黨立委和議員的聯手控訴下，文化部引用「兩岸人民關係條例」，以該書未事前送審為由，要求全台書商及圖書館將書下架。

這本兒童繪本全書加起來也沒幾個字，竟然也能讓蔡政府如此大動干戈，其戒懼程度彷彿解放軍飛機真的會從書裡飛出來似的。指控該書不宜的綠營民代說，此書過度「美化中國」，擔心台灣孩童被洗腦。事實上，正常人在書上看到的應該是「父子親情」，但綠營人士看到的卻是「中國入侵」。蔡政府對一本童書反應如此歇斯底里，到底想要把台灣的孩子教育成什麼樣的人？撇開政治，兩岸兒童難道連父子親情都無法分享了？

再站高一點看，就算「武漢加油」、「中國加油」這類字眼讓一些人感到刺眼，但令人不悅的東西難道就要統統抹除，從人們觸目所及之處完全滅跡？稍早，是中天電視的報導和評論讓當局和若干綠營人士感到不悅，所以NCC便下重手把它關了，這樣蔡政府就不必再聽到刺耳的批評。現在，是大陸的童書讓民進黨感到不快，所以文化部便下令把書禁了。如此一來，台灣的孩子就不必擔心被「洗紅」嗎？這又跟「封腦」有何差別？

關掉中天電視，是封住媒體和人民的不同調嘴巴；禁掉童書，則是摀住兒童觀看世界的眼睛。這接二連三對言論自由的打壓，蔡政府不只回到了禁書時代，也回到威權時代，更退回反共抗俄的硬殼中。這不只是眼光的淺短，也是心胸的窄化，更是價值的蒙昧。30年前，李永得以記者身分率先破冰進入中國大陸，贏得了英雄形象；30年後，他以文化部長身分對區區一本童書引用峻法下達禁令，鐵腕悍然。30年前後的對照，這是李永得個人的反祖現象，還是民進黨的集體墮落？

文化部對童書下達禁令的同一天，一名70老翁在中天電視台門前自焚，並留下遺書聲明挺中天，交代女兒不要吃萊豬。兩者，皆在抗議政府近期的暴行。解嚴30年後，仍有民眾選擇用死諫的方式來控訴執政者的不義，蔡政府不覺得羞愧嗎？同是30年的變化，李永得從一個前鋒記者變成了禁止童書的官僚；而30年前為爭言論自由而自焚的鄭南榕，如今則是由一名老翁追隨其腳步抗議政府。這樣的對照，民進黨政府覺得心安嗎？

最近網路的諷刺文字，把「鄭南榕」三字的諧音改成了「朕難容」，旨在表達對蔡政府傲慢和打壓之不滿。無論是關中天、禁童書，或強推萊豬，處處可見「朕難容」的影子。不僅如此，最近政府「查水表」行動之粗暴，也到了毫不避諱的地步。網民轉發貼文，迅即遭到約談；豬農要北上遊行，就有警察上門；皇家牛肉麵遭政府發言人誣陷，立刻又因莫名的檢舉遭查廠；信功肉品只不過發表自清聲明，屏東消防局和勞動處便接連出動。民進黨自稱民主進步，但執政的官癮官威卻比誰都大，電視不容、童書不容、任何異議皆不容。這樣的執政者，卻大剌剌批評中共在香港的逮捕違反人權；殊不知，這不過是五十步笑百步罷了！

比關電視台更可怕的，是執政者關閉自己的耳朵；比禁書更可怕的，是封閉下一代的心靈；比查水表更可怕的，是行政官僚的政治工具化。最後的結果，必然是整個國家弱智化。

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