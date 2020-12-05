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核食通關 也會是「時空環境改變」？

記者林政忠
2018年底的反核食公投有效期限，已於今年11月底到期，是否解除對日本核災地區食品管制，引發關注。（本報系資料照片）
2018年底的反核食公投有效期限，已於今年11月底到期，是否解除對日本核災地區食品管制，引發關注。（本報系資料照片）

蔡英文總統以七字箴言「時空環境已改變」，打開了萊豬叩關的潘朵拉盒子，日本核災地區農產品是否循「萊豬模式」的七字通關密碼，打開禁閉兩年的核食緊箍咒？從最近台日官方逐步鬆口的基調，令人稍窺核食解禁的眉目。

核食的時空環境改變主要有三：一是台灣「反核食公投」在今年11月底已屆滿兩年限期，二是台灣需要日本力挺加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），三是中日關係出現緩解。

大陸外長王毅上月大動作拜會日相菅義偉，中日磋商機制可望舒緩雙邊緊張關係，更牽動亞洲區域平衡，在國際經貿整合的大戰略地圖，台灣角色恐愈形邊緣化。日本不必像美國一樣步步進逼，國際現實壓力就逼得蔡政府必須正視核食開放的議題。

藍綠陣營都不諱言，日方私下禮貌性會晤所傳達核食解禁的期待。經濟部長王美花昨天坦言「當然有壓力」，衛福部長陳時中也證實，每次雙方談判都會經常提起。府院高層雖表示沒有規畫核食解禁，但也從未否認核食解禁是必須面對的議題。

民進黨外交戰略向來是「親美友日」，不僅在戰術上透過美日制衡中國，更希望連帶進入區域經貿平台，問題是天下沒有白吃的午餐，萊豬已經遍地烽火，民進黨還打算引進核食雙戰場？民進黨或想在大選前一年清空戰場，但2018年大選時的年改、同婚、一例一休等殷鑑不遠，2022年還能承受萊豬、核食、健保、勞退同時引爆？

值得關注的是，封劍多時的駐日代表謝長廷返台述職，志在出鞘解決台日難題，但此刻正值內閣改組傳聞風波，足以和行政院長蘇貞昌匹敵的謝長廷一回台，沉寂許久的謝系再現活力，不論是單純的台日交流或打算處理敏感的核食解禁，都在政壇掀起陣陣漣漪。民進黨期待的經貿紅利尚未兌現，政治衝擊可能先浮上檯面。

解禁 民進黨 台灣

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