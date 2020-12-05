萊豬後 日核食盼明年3月「突破」…經濟部長坦承「有壓力」

繼萊豬明年元旦開放進口，日本核食是否接棒叩關？駐日代表謝長廷5日將出席「台灣高座會」，要瞭解「日本東北食品解禁與否」。圖為日本超市，福島縣生產的農產品。（本報資料照片）

日方公開呼籲核災區食品解禁 ，經濟部長王美花昨坦言「當然有壓力」，衛福部長陳時中也證實，每次雙方談判都經常提起。駐日代表謝長廷今將出席台日民間交流的「台灣 高座會」，謝說，這次返台了解台灣一些懸案的處理時程及後疫情時代交流方向，他列出首案就是「日本 東北食品解禁與否」。

台灣反核食公投在今年11月底已屆滿兩年限期，藍營質疑，繼萊豬明年元旦開放進口，日本核食也可能接棒叩關。王美花昨說，日本有給壓力，雖然目前還沒討論福島食品，但日方一直很關心：外傳政府將於明年3月開放福島五縣市核食進口，陳時中否認「沒這回事」，但日方每次談判都會提起這個事情。

此外，藍綠陣營都坦言曾接獲日方的關切，知情人士表示，日台交流協會台北事務所副代表橫地晃剛上任，除了拜會國民黨副秘書長黃奎博，上周二也拜訪了立法院，與談過程，橫地晃開宗明義就說，日本支持台灣加入CPTPP，也盼藍營支持開放日本福島五縣市核食進口；橫地晃甚至點出明年三一一大地震滿十周年，日方希望雙方關係能「有所突破」。

民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文則說，日方也明白台政府正因萊豬議題焦頭爛額，因此目前都僅在關心的程度，且以日方高細膩度的外交手腕，不至於在此時向台方施壓。

而謝長廷日前返國述職，除了私下拜會，重頭戲就是今天壓軸的「台灣高座會」，今天會議結束，謝明天清晨就將趕回東京。

謝長廷昨在臉書貼文，這次返台除了參加台日關係協會理監事會議，也拜會相關部會首長，了解台灣一些懸案的處理時程及後疫情時代交流方向；他也直言，其中包括東北食品解禁與否、台灣豬肉製品輸日的檢驗協助、CPTPP加入問題等。

不過，就在謝長廷返台並在臉書發文期間，大陸國務委員兼外長王毅於11月24、25日訪問日本，與日本外相茂木敏充舉行會談，並拜會日本首相菅義偉，中日關係引發關注。

國民黨主席江啟臣表示，萊豬才剛要開始，除非蔡政府懸崖勒馬，如果繼續一意孤行，萊豬就不會結束，蔡政府應記取萊豬的教訓。