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信功萊豬案 藍告發蘇貞昌散布謠言

台灣新聞組／台北5日電
信功案延燒，國民黨立委林為洲（中）4日告發行政院長蘇貞昌「散布謠言」，涉嫌違反社維法、食安法。（記者葉信菉／攝影）
信功案延燒，國民黨立委林為洲（中）4日告發行政院長蘇貞昌「散布謠言」，涉嫌違反社維法、食安法。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌日前在立院答詢萊豬議題時，脫口稱屏東信功肉品「很支持」政府政策，遭信功打臉。國民黨立委林為洲昨前往北市警中正一分局告發蘇貞昌「散布謠言」，違反社維法、食安法；蘇昨天回應，當天是表達政府與業者心意一致，都要保護養豬農。

來源：聯合影音網

信功在11月27日委託消防公司申請消防檢修，縣府近日也接獲信功消防不合格的檢舉電話，在信功發表駁斥「挺萊豬」的聲明後，屏東消防局上門安檢，引發「查水表」爭議。

國民黨主席江啟臣說，蘇貞昌說法讓廠商與人民感受不好，只是信功「民不與官鬥」，政府不應藉著權力壓迫人民；國民黨革實院長羅智強在臉書批評蘇貞昌是「現代版趙高」，用秋後算帳製造恐懼，不到一天就近6萬人按讚。

林為洲指出，蘇貞昌在答詢時誤導民眾，先說信功支持，被反駁後還硬拗他講的不是萊豬進口，而是台灣豬出口，但國民黨立委蔣萬安質詢時明明就是問萊豬，他強調，就算行政院長也不能混淆視聽，蘇明顯在散布謠言，他身為目擊者，特別向警方告發。

由於中正一分局日前發生丁怡銘特權應訊疑雲，林為洲向分局長陳明志表示，希望他依法辦理、傳喚蘇貞昌，不要再搞特權；陳回應，全案受理後會報北檢指揮，依法偵辦。

另外，國民黨立委孔文吉昨質詢，問蘇若被檢調傳喚會不會去？蘇表示，法律之前人人平等；內政部長徐國勇表示，依法辦理。

國民黨 台灣 內政部

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