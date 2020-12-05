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蔡英文15天連5挺 蘇內閣風雨飄搖？

台灣新聞組／綜合5日電
蔡總統近來多次表示，力挺行政院長蘇貞昌其內閣團隊，頻率之高格外引發關注。（本報資料照片）
蔡總統近來多次表示，力挺行政院長蘇貞昌其內閣團隊，頻率之高格外引發關注。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌近來因萊豬、製哏圖攻擊在野黨、中天換照等事件後，日前又發生「信功爭議」，聲望重挫，不僅被選為「最討厭的政治人物第一名」，連自家人都傳內閣改組風聲；不過總統府發言人張惇涵再次澄清，總統府「目前沒有內閣改組的規劃」。這已是府方15天內一連五次公開挺蘇，顯示蘇內閣正處於風雨飄搖的暴風圈中。

張惇涵表示，蔡總統非常肯定行政院長蘇貞昌所帶領的內閣團隊，期待蘇院長和內閣團隊，能夠在防疫成果和經濟成績的基礎上，帶領內閣團隊，讓台灣繼續前進。尤其眼前台灣面臨包括國際疫情及國際經貿等多項艱難挑戰，執政團隊更要上下一心，全心全意繼續為台灣人民努力打拚。

張惇涵也指出，對於內閣改組的相關虛構不實傳聞，沒有討論的價值，對於國政推動也毫無幫助，總統府希望有心人士的放話應適可而止。

據中國時報報導，民進黨彰化縣黨部主委邱建富早前受訪時曾指出，蘇若穩不住，可能在12月25日改組，桃園市長鄭文燦是熱門接替人選；民進黨台北市議員王世堅也曾說，蘇貞昌下台時間，「應該在過年前，他領完年終後，且他萬萬沒想到。」

報導指出，蘇貞昌作風強勢，不僅在野盼他下台，兩位黨內人士也公然「開槍」，迫使總統府及蔡英文親上火線滅火。蔡日前在民進黨中常會前受訪，公開澄清「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組的計畫」，這是蔡首度親自回應此事。一周後民進黨中執會前，正逢國民黨在立院丟豬內臟抗爭，總統再度公開力挺，「我們的行政團隊和蘇院長真的很辛苦」。

國民黨立委鄭正鈐質詢表示，有說法是蔡英文曾坦白說要換蘇貞昌，只是目前沒人敢在萊豬的龐大壓力下接任，所以可能讓蘇頂到風頭過去才換閣揆？蘇貞昌僅回答，「總統府都有發表聲明，很清楚了。」

民進黨 台灣 國民黨

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