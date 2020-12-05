黑白集／肉商「不進萊」自救 蔡政府竊喜忙收割

全國數十家豬肉進口業者，4日舉行會議自主連署自救，保證不進口萊豬並落實產地標示。（記者林澔一／攝影）

萊豬爭議沸沸揚揚，全台70家豬肉進口業者4日主動宣示：一不進口含萊劑之豬肉，二所有進口肉品都將標示產地及無萊劑標籤。這項宣示雖無法保證萊豬不登台，至少凸顯業者比政府明理，對民怨有更多的同理心。

70家業者占現有進口豬市場八成，另兩成業者未參與，因此萊豬登台的機會雖然縮小，但無法保證不會進來。何況，這項行動是靠業者「自律」，並無強制效力。明年只要市場一打開，其他貿易商仍可透過不同方式進口；以政府態度之懈怠，那將是神不知鬼不覺。

令人感慨的是，民間反萊豬沸騰了三個月，政府官員愛理不理，一路推託敷衍，看準了民鬥不過官。如今，竟是肉品進口業者看不下去，主動站出來「共體時艱」支持百姓，承諾不進口萊豬，幫政府下台。這麼一比，不僅顯得業者比政府大器，比官員貼心，還更會解決問題。然而，政府的存在，是為擺官威給人民看的嗎？

業者坦承，已被萊豬風波搞得生意掉兩三成，快活不下去了，所以大家簽了意向書同意不進口萊豬。這樣想，就很務實。好笑的是，立刻有官員竊喜業者如此幫政府「解套」，認為這既不會遭到美方報復，又可消除民眾疑慮。

看到沒有，「有政府，沒路用」！政府惹的禍，卻要靠業者幫忙收拾。