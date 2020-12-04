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廠商自標產地 陳時中樂見 在野黨促政府認證

台灣新聞組／台北4日電
豬肉進口商宣示自主標示進口肉品有無萊劑，除了國民黨要求應由政府發標章認證，民團也說政府應稽查標章是否屬實。（記者林澔一／攝影）
豬肉進口商宣示自主標示進口肉品有無萊劑，除了國民黨要求應由政府發標章認證，民團也說政府應稽查標章是否屬實。（記者林澔一／攝影）

豬肉進口業者宣示自主標示，國民黨立委賴士葆昨於立法院衛環委員會質疑政府一邊進口萊豬，一邊私下要求豬肉進口商宣示，為政府解套？衛福部長陳時中表示，「不知道確切的事情」，站在衛福部立場，鼓勵自主標示，「樂觀其成」。

賴士葆痛批源頭管理如此重要，「政府自己不做，要廠商自己做？」陳時中表示，政府已訂安全容許量，但若用法律或行政命令規定標示是否含萊劑，可能引發爭端。

國民黨團總召林為洲表示，既然逾八成進口豬肉同業聯名宣示未來不進萊豬，那就請政府行政指導，協助業者訂定自律規章、準則，只要簽署準則的業者，就由政府發標章認證，並修食安法，比照假油事件後對違法添加物標準訂罰則規範。

時代力量黨團總召邱顯智也表支持。邱說，時代力量在立法院已經多次求政府應該主動建立「有無萊克多巴胺」標示，卻僅得到不會反對業者自主標示的消極回應；如今進口豬肉業者自主落實標示，走在政府前面，可見消費者對於食安的期待，行政機關應檢討，負起國家訂定標示規範的責任，盡速做好進口豬肉查驗、充足人力配套措施，保障國人的食安。

民眾黨團總召賴香伶表示，針對豬內臟部分，由於是屬於高風險殘留萊劑部位，希望業者也能進一步不要進口美豬的內臟。政府也要輔導業者訂定出統一、有公信力萊劑標示方式，以維護食安。

行政院秘書長李孟諺說，進口豬肉標示產地是國際慣例，世界各國也沒有立法強制標示有無含萊劑，政府在法令上沒辦法要求明定，業者願自主標示，政院樂觀其成。

陳時中 國民黨

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