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政府不做民間做 台70家業者不進口萊豬

台灣新聞組／台北4日電
全台一百多家豬肉進口商，有近70家連署宣示不進萊豬、落實「無萊」標示。（記者林澔一／攝影）
全台一百多家豬肉進口商，有近70家連署宣示不進萊豬、落實「無萊」標示。（記者林澔一／攝影）

美國萊克多巴胺豬肉明年開放進口，全台100多家豬肉進口商中，有近70家豬肉進口業者昨在台北連署兩大宣示，除了不會進口萊豬，也會落實「無萊」標示，進口豬肉會取得證明並主動標示「無萊劑」，展現民間的「自力救濟」，也凸顯政府的消極與無為。但蔡政府解讀業者行動是在「幫政府解套」，引發豬肉進口業者急著駁斥「快被政府害到沒命，怎麼可能幫忙解套」，「真是見鬼了」。

這場宣示記者會昨天下午才舉辦，但早上相關部會首長受訪時就搶著解讀，「這等於是在不違反台灣對美承諾下，為政府的開放政策解套，此舉也將大幅降低民眾憂慮」。

連署發起人、華漢冷凍食品工業負責人李春來反駁，「是因為生意差活不下去，都快被害到沒命了」，但政府根本沒照顧業者，業者怎麼可能反過來幫忙政府解套，「真是見鬼了」，自從8月宣布開放萊豬以來，業績就掉了二、三成，擔心未來民眾不敢消費豬肉，「業者會吃土」，才會站出來宣示不進口萊豬。李春來強調，連署跟政府一點關係都沒有，「現在是要讓社會恢復信心，不希望被誤解」。

行政院秘書長李孟諺受訪說，業者基於商業或消費者權益考量所做的自主性標示，是商業行為，行政院尊重並樂觀其成。衛福部長陳時中也說，鼓勵自主標示，樂見其成。

從實務面來看，如果解禁美國萊豬牛已勢不可免，而此際赴美查廠、標示含萊都有困難，業者「不進口萊豬」無疑是解決問題的良方：縱使對美開放，也沒有萊豬進口，民眾也不必擔心吃到萊豬。這種結果，確實有為政府「解套」的功用，也難怪官員「樂觀其成」。

但中央官員坐收「解套」之利，能無慚色？況且，當進口業者強調會主動標示「無萊劑」，更是狠狠打臉蔡政府，足見「非不能也，實不為也」。

在野黨立委也抨擊，政府不做民間做，但政府應負起責任，協助業者建立標章信度，以有效管理違法假冒。

美國 台灣 陳時中

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