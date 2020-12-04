新聞評論／「萊豬恐怖」蔡政府執政神話破滅

「萊豬之亂」已演成「萊豬恐怖」，蔡政府執政神話破滅。圖為日前秋鬥遊行反萊豬畫面。（本報資料照片）

蔡政府執意開放萊豬，蘇內閣為壓制反對意見無所不用其極，謊騙人民、攻訐在野黨，還把國家機器推向無辜商家，強迫他們為政策背書。「萊豬之亂」已演成「萊豬恐怖」。府院意圖割讓食安與農業市場以換取貿易談判門票；但民眾看出「吃萊豬走向世界」的策略禁不起現實檢驗，對蔡蘇體制反感日深。沒想到，史上最高民意的執政神話，會這樣被萊豬壓垮。

蔡總統初就任時，宣示積極參與多邊和雙邊經貿談判，藉擴大參與區域連結，擺脫對中國 依賴。但檢視開放萊豬的黑箱決策與倉促行事，可知她勾勒的國家生存路線徒有紙上目標，卻缺乏實踐策略。在中國主導的RCEP簽署前夕，蔡英文倚仗川普政府與美中衝突，因而直接移植日本 經驗開放萊豬入台，向美輸誠，以為可推動台美BAT。由於低估社會食安疑慮及產業衝擊，導致民怨沸騰，也暴露蔡政府對外政策缺乏完整規畫，也欠缺自主性與周旋能力。

民意反萊豬，主因在食安風險。蔡總統聲稱開放是讓市場多一種選擇，會參考鄰近發展程度相當、飲食習慣接近國家之作法，所指就是日本。綜觀2004年日本開放美豬經驗，包括「容許進口，國產禁止」，並成立獨立的「食安委員會」，就民眾飲食習慣提出實驗數據釋疑。台灣 抄襲日本的內外有別，但農委會提出的風險報告總共僅300多字。

農委會強調，台灣配套措施都比照日本，除產地標示查核，也有國產豬識別標章。表面上看，似將市場差異化，讓人民有所選擇；但台日豬肉文化近而不同，日本模式不足以化解國人憂慮。日本食用的豬內臟，以舌、腸、橫隔膜為大宗；台灣則不只全豬食用，還大量混用不同產地豬肉的加工食品。真正與台灣習慣近似的，是中國大陸及部分歐洲國家，但他們都未開放萊豬。換言之，蔡政府所謂「多一選擇」，缺乏食安論證，等於沒選擇。

除了漠視食安，政府對年產值700億台幣的養豬產業更是漫不經心。日本開放美豬15年，其本土豬節節敗退，市占率掉到僅剩四成八，養豬戶則由8000多戶減為4000多戶。這樣的衝擊，豈能說不大？但閣揆蘇貞昌在立院報告，卻拿日本15年前的數字，推論開放對市場影響甚微，粉飾太平。蔡政府只知介入養豬協會選舉固樁，眼中卻無豬農生路的長遠計議。

從日本在TPP與美日貿易協定的經驗看，日本面對美國壓力一再開放市場，甚至替川普吃下中國拒買的玉米，雖犧牲農業，仍無法換取汽車等產業的利益。即使政府提供補償，也無法扭轉農業衰退以及對社會安定、人民健康的影響。相對的例子是泰國。川普對大陸發動貿易戰，美豬被陸方加徵關稅，華府也開始要求泰國開放美豬。泰國政府憂心低價萊豬衝垮市場，堅拒美豬入市，即使美方取消其8億多美元商品的優惠關稅，也不投降。可議的是，其他國家都為開放與否與美國糾纏談判，而台灣尚未上談判桌就自行退讓；如此，民眾如何相信政府堅守國家利益？

主政者常說，台灣處境特殊，需爭取國際支持。但台灣並非苦無機會走進國際社會，加入WTO與APEC便是例證，其成敗關鍵在於領導者是否選對道路。事實上，美國政黨輪替，時空環境又不同了，地緣政治正在「重設」，大國將重回多邊合作的舞台。蔡政府要如此無條件地吃萊豬、吞核食、買軍火，不斷鼓吹仇中敵對，真能換得美日奉送貿易談判的門票？