黑白集／挺澳洲蹭熱度 自由紅酒怎麼喝？

中國大陸對澳洲葡萄酒祭出高額反傾銷稅，圖為杭州市一間超市貨架上販售的澳洲葡萄酒。(Getty Images)

中國 大陸近日對澳洲 葡萄酒課徵高反傾銷稅，澳洲酒商市值暴跌。駐美代表蕭美琴率先表態，發推文說：該囤些澳洲紅酒了。外交部乾脆加入國際間以「自由紅酒」為名的價值戰，聲言與澳同陣線。

頌揚澳酒「自由」，未必全然名正言順。陸澳間最近一條火線，圍繞著澳洲軍人虐殺阿富汗平民事件，澳總理莫里森還為此向阿富汗道歉。但大陸一漫畫家畫了一幀割喉漫畫諷刺，雙方竟陷入瘋狂語言攻訐。先不論孰是孰非，此刻稱澳洲是自由的，豈非將人道災難拿去旌表自由？

「自由紅酒」行動看似熱鬧滾滾，其實只是一個「跨國議會聯盟」，各國行政部門並無意捲入紛爭。台灣 卻由外交部高調附和，連蔡總統都表態要為澳洲送暖，其中只見蹭熱度的激情，卻不見冷靜的現實析理。

「自由貿易」的意思，是指經濟體間自由地貿易，而非民主政體才配貿易。人們喝紅酒，更是為了聯誼或誌慶，而非為政治舉杯。用自由號召大家喝澳洲紅酒，純屬口惠，救不了它輸陸市場。

台灣與澳洲正是中國前兩大逆差地，台灣比澳洲更仰賴大陸。政府如此高調挺澳，難道是希望步它後塵？別忘了RCEP才剛簽完，大家已憂愁不已，若真被制裁，更沒人會來解圍。不如就低調地喝些紅酒，既送了暖，也免去遭殃！