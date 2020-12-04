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挺港！陸委會：3方向放寬港澳居民赴台 國台辦嗆縮回干預黑手

台灣新聞組╱台北4日電
陸委會現正研議放寬港澳居民赴台居留定居的制度及法規，有三大具體方向。(記者林汪靜／攝影)
陸委會現正研議放寬港澳居民赴台居留定居的制度及法規，有三大具體方向。(記者林汪靜／攝影)

香港眾志秘書長黃之鋒等人2日遭判刑入獄，引起國際社會關注，陸委會昨表示，政府除了持續要求台港服務交流辦公室精進相關安置照顧作為以支持港人，目前也正研議放寬港澳居民赴台居留定居的制度及法規，並有三大具體方向。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨回應稱，民進黨當局對香港事務指手畫腳，再次曝露其「亂港謀獨」真面目，叫囂援港的虛偽，打民主招牌的偽善。再次正告民進黨當局，立即縮回插手香港事務的黑手。

陸委會發言人邱垂正昨表示，因應香港目前實際狀況，將持續要求台港服務交流辦公室精進相關的安置照顧作為，具體落實蔡總統揭示要繼續相挺港人、相挺民主的指示。

邱垂正指出，在兼顧國家安全及防疫要求下，正由相關機關通盤研議港澳居民赴台居留定居的制度及法規，希望能夠提供港人赴台就學就業的便利，具體方向有三項：「第一，鬆綁香港優秀畢業生赴台工作之限制；第二，檢討放寬香港專業人士赴台工作居留定居之限制；第三，開通港人赴台投資居留之綠色通道等。」

他表示，政府會加快速度、提高誘因，提供更符合香港情勢發展所需要的實質措施。

至於部分港人呼籲，除了港澳條例第18條外，還需要難民法或其他保障，邱垂正昨回應說，民主抗爭者需依照港澳條例第18條規定，港人因政治因素造成自由和安全受到緊急危害，需要援助，這部分陸委會都在協處，「如果有很多不足的地方，我們也會研議精進相關機制」。

針對黃之鋒案，行政院長蘇貞昌在臉書表示，鐵牢關不住自由之火，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單。

香港 黃之鋒 民進黨

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