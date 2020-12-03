新聞評論／對庶民沒同理心 蘇貞昌損人利己跌破底線

行政院長蘇貞昌表示他1日在立院答詢，是指豬農支持政府，不是指哪家公司。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨立委蔣萬安和行政院長蘇貞昌近日在立法院一段有關萊豬的詢答，經典地描繪了民進黨「吃人夠夠」的本色。被問到去看了哪家養豬場，蔣萬安一度語帶保留，原因是唯恐該養豬場被政府刁難或打壓。蘇貞昌則大剌剌公開指名，他上月參觀過屏東「信功肉品」，稱對方「很支持」進口萊豬。如果只看到這裡，民眾可能認為蔣萬安又輸了一局；但從後來信功肉品駁斥蘇院長的事實，民眾便不難看出，蘇內閣這種損人利己的「黑白講」本事毫無品格可言。

蘇貞昌的辯才和說唱能力，不得不讓人佩服。但稍具公民意識的人都知道，政治不只是在比機智或比嘴快，許多人對他的信口開河及缺乏真誠必難苟同。以蘇貞昌和蔣萬安的詢答為例，蔣萬安一時不知如何應對似乎顯得「很遜」，但那幾秒的停頓是顧及養豬場的處境，是以他人為念。而蘇大剌剌誇示「信功肉品」的藍營中常委背景，還謊稱對方支持萊豬進口，打得蔣萬安難以招架，也把這家公司貼上「萊劑」標籤。但從事後進一步的真相看，蘇是在捏造事實，把別人當成自己執政的墊腳石，絲毫沒有「以人民為念」的善意。

檢視萊豬開放進口的過程，每個行政環節都透露出執政者「不以人民為念」的冷漠心態。蔡英文總統如此，蘇貞昌如此，衛福部長陳時中 如此，農委會主委陳吉仲亦復如此。開放美豬若真是一個不得已的決策，蔡政府至少可以在後續的行政處理上做得圓緩一些，積極回應人民的不滿和疑慮。但蘇內閣表現出來的，卻只有霸道和顢頇，絲毫不顧民眾的感受。試問，開放美豬就算換得美國 國務次卿、衛生部長訪台的一時虛榮，卻賠上台灣 人民的長期健康，划得來嗎？

這種只顧「利己」而刻意「損人」的執政心態，在蘇內閣的決策中四處可見。稍早行政院發言人丁怡銘的牛肉麵事件，就是赤裸裸利用公權力對商家及地方政府進行粗暴攻擊的事例，目的只在鞏固不得民心的萊豬開放。蘇貞昌出任行政院長後，大量製作哏圖作為政黨鬥爭工具，紀錄難以勝數。這些哏圖表面上看似在宣揚政績，其實是在幫他個人塑造英雄形象，更多時候則在攻擊在野黨，毫無執政者的氣度可言。尤其可議的是，許多惡劣哏圖從未標示出自行政院之手，卻流供綠營側翼網軍散播之用，或屢屢由特定親綠媒體輪流承包。如此，公然把公部門資源當成個人或政黨工具使用的惡行，蘇院長還好意思說什麼行政中立嗎？

行政院長掌管整個行政體系，蘇貞昌個人不論因徇私而跨越黨政分際，或傲慢擅權而罔顧民意，都對整個行政部門的倫理、風紀和中立造成負面示範，這才是更令人擔憂的問題。丁怡銘近日前往台北市中正一分局做筆錄，就上演了現代版「官場現形記」，讓人民議論紛紛。其中包括分局長陳明志為丁怡銘提供特權護航，其女兒則在直播中可笑地要求媒體必須「政治正確」，更被揪出其女年拍四支市警局交通宣導片，完全公私不分。所謂「上有好者，下必甚焉」，不正是這種景象？

蘇內閣的表現讓人難以忍耐的，其實不是蘇院長無與倫比的霸氣，而是他心中有一個超級強大的「自我」，卻騰不出一點空間來盛裝對庶民百姓的同理心。所謂的執政，在他手裡完全被簡化成「管理的技術」，不再存有任何關懷、器識或格調。當一個政府不再以「為人民服務」為目標，只想著自己的權力和官威，它要如何贏得民心？