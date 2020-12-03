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行政院頻失火…蘇貞昌陷院長保衛戰 蔡英文親上場救援

記者丘采薇、賴于榛
萊豬爭議持續延燒，蔡英文總統2日出席民進黨中執會前召開簡短記者會發表談話，親上火線說明。(記者杜建重／攝影)
萊豬爭議持續延燒，蔡英文總統2日出席民進黨中執會前召開簡短記者會發表談話，親上火線說明。(記者杜建重／攝影)

蔡英文總統近期兩度為了美豬政策親上火線，一次在行政院「牛肉麵之亂」之後，另一次則是此刻為行政院長蘇貞昌誤稱屏東廠商信功支持美豬進口「滅火」。接連「失火」的蘇內閣，使得蔡總統近日頻站第一線「即刻救援」，但蔡英文愈是強調沒有內閣改組問題，反而更凸顯蘇貞昌「閣揆保衛戰」的尷尬。

行政院最近兩次重大失誤，其實都與蘇團隊充滿「鬥性」有關。牛肉麵之亂始於台北市長柯文哲以「捍衛食安」之名參加行政院會，柯前腳一離開，行政院馬上開記者會指台北市牛肉麵節冠軍店家也使用「萊牛」，引發店家不滿。行政院的做法和選舉時期沒兩樣，找到機會就以攻擊代替防禦，沒想到這一招踢到鐵板。

政院前發言人丁怡銘為了牛肉麵之亂下台，蘇貞昌態度終於放軟，數度在公開場合懇求國民黨立委停止杯葛、讓他上台報告。不過，蘇貞昌的利嘴依然不饒人，面對國民黨立委蔣萬安質詢，仍擺出「大哥教訓小弟」的姿態，最後誤指國民黨中常委楊博仁擔任董事長的信功肉品也支持美豬進口，再度引火上身。

藍營昨批信功事件是「丁怡銘2.0」，但比牛肉麵之亂更嚴重的是，此事涉及閣揆本人的誠信，已不僅是失言，更被質疑是「謊言」硬拗。對照蘇常說「有錯就認、有錯就改」，實際上遇到爭議事件，卻不見拿出閣揆高度。幾番下來，蘇內閣威信已難完好。

蘇貞昌強勢過人，堪稱史上最有自主性的閣揆，只要不自亂陣腳，其實無須進行「閣揆保衛戰」。偏偏行政院最近幾度失火，逼得蔡總統親自出面滅火，也讓「蔡蘇體制」出現鬆動。

國民黨 蔡英文

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