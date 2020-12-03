這麼巧…肉商打臉蘇貞昌 隔天馬上被「查水表」？

屏東縣消防局2日下午到信功實業公司消防安檢，員工嘆，時間點太巧合了。(圖：讀者提供)

行政院長蘇貞昌日前回應國民黨 立委蔣萬安質詢時，聲稱由國民黨中常委楊博仁擔任董事長的信功豬肉加工廠也支持政府政策，信功隨即發聲明否認挺萊豬，國民黨昨天要求蘇貞昌公開道歉並請辭，但蔡英文總統親上火線為蘇揆緩頰。一波未平，一波又起，屏東縣政府消防局昨天到信功消防安檢，馬上被質疑「查水表」。

本報系聯合報報導，蘇貞昌昨天解釋，他不是指哪一間公司支持萊豬進口，是台灣 養豬業者、肉品出口業者都肯定政府對台灣養豬業的努力，盼外界不要誤會。

國民黨文傳會主委王育敏說，從丁怡銘烏龍指摘冠軍牛肉麵商家使用萊劑，到蘇貞昌亂扯屏東肉品公司支持萊豬，凸顯行政院從上到下都是「假訊息」的傳遞者，儼然成為抹黑中心。國民黨要求蘇貞昌負起責任，公開道歉、請辭下台，也呼籲蔡總統應該壯士斷腕，內閣全面改組。

蔣萬安昨天再痛批蘇貞昌捏造事實、毀人商譽，呼籲蔡政府應正面回應民意，不該在未評估下貿然開放萊豬進口。蔣萬安表示，他堅持不說出豬農名字是因堅守承諾，要保護的是踏踏實實做生意的豬農朋友，不被政府霸凌。

信功發聲明駁斥蘇貞昌說法後，昨天下午被屏東縣消防人員上門進行消防安檢，引發質疑「茶水表」，屏東縣府舉行記者會強調是接獲民眾檢舉，並稱是兩年一次的例行安檢。

1450臉書 出征 信功一一駁斥

不只這樣，據台北中國時報報導，信功肉品公司的臉書粉絲團也遭1450出征，有綠營支持者留言，「若沒有蘇院長帶領防疫團隊防止非洲豬瘟及口蹄疫拔針，有你信功可外銷豬肉？」更有人酸「信功是前任董事長楊醫師領導有方，跟現任沒關係」。

對此信功小編火力全開，一一回文駁斥，強調「我們公司從1998年就已經重返日本、出口外銷了喔！」宅神朱學恒在臉書直言，「不要以為每個豬農都像保生大帝一樣好脾氣」，酸度爆表。

信功公司經理楊旻叡表示，整起事件不希望被政治化，會發聲明不是想要打臉誰，只想強調信功有自己契作畜牧場，所有豬隻都能溯源管控，堅決不使用美國萊豬是對消費者的保證。