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進口商宣示不進萊豬 「快被害到沒命」拒官員出席

記者吳姿賢／台北3日電
萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣引發爭議。圖為豬隻示意圖。(記者吳姿賢／攝影)
萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣引發爭議。圖為豬隻示意圖。(記者吳姿賢／攝影)

萊克多巴胺豬肉明年將進口台灣引發爭議，全國80多家豬肉進口業者今天下午在台北天成飯店做出兩大宣示，被相關部會官員視為「民間業者幫政府解套」，但此一說法立刻被打臉，業者說「都要被政府害到沒命了」，怎麼可能幫忙解套，是因為生意太清淡，業者才自主連署自救保證不進口萊豬，本來今天還有相關部會官員、團體要來旁聽，但統統被業者拒絕。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來說，全台進口豬肉業者約有100多家，今天約有80多家會來連署，幾乎都是中大型業者，市占率高達85%以上，現在明明沒有進口萊克多巴胺豬肉，但大家一直在討論，消費者也很害怕，「大家都快活不下去」。

媒體報導，相關部會官員認為民間業者連署不進口萊豬，是在幫政府「解套」，李春來說，「怎麼可能主動幫政府解套？是因為大家生意差活不下去，所以自己出來處理。我們替他解套？都要被害到沒命了」。 最近同業生意都很清淡，所以才出來連署聲明，希望讓消費者放心。

今天連署聲明記者會只有豬肉進口業者參與，李春來說，「閒雜人等一率不准來」，本來有些部會官員、相關團體想來旁聽，統統不准，因為這是進口肉商本業的問題，希望藉此向國人說明，讓大家放心買豬肉，不然民眾要是不敢吃，「我們都要吃土了」。

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