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黑白集／勞金局長遭施壓？許部長先問問「小英表姊」

黑白集
蔡英文總統表姊、勞動部前部長林美珠。（本報資料照片）
蔡英文總統表姊、勞動部前部長林美珠。（本報資料照片）

勞動部勞金局組長游迺文涉及勾結炒股弊案被法辦，三年前即傳出他曾被列「高風險名單」要調動卻未調成，被懷疑上頭有人「罩他」。勞動部長許銘春2日說，其實是勞金局長自己撤回調動公文，並非有人關說。

許銘春的說法，聽在一般民眾耳裡只怕很難相信。她說，勞金局長蔡豐清當時剛到任，想要推動輪調以增加大家的歷練，所以要調游迺文；但後來又考慮自己剛到任，而決定暫緩。許銘春說來說去都是蔡豐清「剛到任」，問題是，調動游迺文的公文也是蔡豐清主動簽發的，如果沒發生什麼事，他幹嘛把公文撤回？

據報導，游迺文當時曾「強力抗拒」調動。但是，公務員對例行調動如此反應激烈，豈不正顯示其中事有蹊蹺？蔡豐清若因游迺文抗拒就撤回公文，只暴露自己太缺乏主見，也坐失除弊良機。如此，又放任游迺文惡搞三年，結果把勞動基金的窟窿越捅越大。對此，蔡豐清不覺得自己太過軟弱或管理失當嗎？

人們好奇的是，在蔡豐清發出公文後，是否受到誰的關切或壓力，致使他收回自己簽發的公文。這點，許銘春最好查查紀錄，並問問當時的部長「小英表姊」林美珠，再來回答。勞動部手握4.4兆台幣的勞動基金管理權，卻管得如此劣跡斑斑，許銘春卻好像事不關己。

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