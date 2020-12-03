觀察站／炒股組長調職轉彎3疑點 風險控管慢半拍

勞動基金運用局長蔡豐清。（記者陳正興／攝影）

勞動部長許銘春2日終於證實，三年前勞動基金運用局確實曾出公文將國內投資 組前組長游迺文調離現職，提出公文和撤回公文的人是勞金局長蔡豐清。不過勞動部對調職轉彎的說詞疑點重重，難以讓人信服；如果游早被列名單，更凸顯勞動部面對4兆元台幣（約1380億美元 ）基金操作的風險控管慢半拍，才會小事變大事。

游迺文日前爆出涉貪案，除了游與業者往來密切早已傳聞多年，更爆出勞金局在2017年曾上公文將游從國內投資組，調到風險控管組，但公文往上報後，再無下文，但調職不成的原因成謎。

勞動部長昨天終於在立院親口證實確有此事，至於調職破局原因，許銘春說是勞金局局長蔡豐清原本想增加同仁歷練，才輪調主管，但後來考量自己到任不久，為讓業務順利推動才暫緩調職，並撤回已到部的公文。政風處長更進一步證實，2016年就將游迺文列入高風險名單，2015年到2019年間也曾接獲幾次匿名檢舉，但沒有查到具體事證。

對於當初調職未成，部長說的理由又回到勞金局長身上，至為可疑。首先，蔡豐清當時的確上任不久，若非有特殊考量，不會立即上公文調動主管，這不符一般新局長上任的用人原則。

其次，新局長若是為了增加同仁歷練，游迺文之前就曾擔任風險控管組組長，再調回風控組，何來增加歷練之說？

第三，按照過去人事簽呈公文流程，一級主管上了公文到部長室，即使部長或雙方有意見，通常不會撤回公文，而是不批示存查。何況政風處長也說，早在2016年就將游迺文列高風險名單，可見調職原因應與傳聞有關，打臉部長「歷練說」。

蔡豐清2017年上任勞金局局長至今快四年，的確要為一級主管涉及不法情事，負起一定責任，但對於調職不成事件，若非蔡豐清主動撤回，蔡就不應單獨扛責任，任由真相被掩蓋。

尤其政風處長還直接爆料，2015年到2019年間都曾接獲有關游迺文的匿名檢舉，但沒有查到具體事證。匿名檢舉除非查有實證，否則原本就不能以此指控游有任何不法，甚至定罪，但既然相關傳言甚囂塵上，而且沒有間斷，調離較敏感的職務也是一種緩和的處理方式，勞動部捨此不為，令人費解。

就相關官員的說法來看，在2017年的調職事件後，勞動部或勞金局似乎就未進一步對游有任何查核，直到去年游被查獲買賣興櫃股票，但也只是記過處分，並到今年9月才調為專門委員，游即提出申請退休 。如果不是檢調介入，游可能就「金盆洗手」全身而退。

勞金局做為基金投資管理機關，對事涉道德操守的重要主管如此監管，不免令人捏一把冷汗。