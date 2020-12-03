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觀察站／炒股組長調職轉彎3疑點 風險控管慢半拍

記者 陳素玲
勞動基金運用局長蔡豐清。（記者陳正興／攝影）
勞動基金運用局長蔡豐清。（記者陳正興／攝影）

勞動部長許銘春2日終於證實，三年前勞動基金運用局確實曾出公文將國內投資組前組長游迺文調離現職，提出公文和撤回公文的人是勞金局長蔡豐清。不過勞動部對調職轉彎的說詞疑點重重，難以讓人信服；如果游早被列名單，更凸顯勞動部面對4兆元台幣（約1380億美元）基金操作的風險控管慢半拍，才會小事變大事。

游迺文日前爆出涉貪案，除了游與業者往來密切早已傳聞多年，更爆出勞金局在2017年曾上公文將游從國內投資組，調到風險控管組，但公文往上報後，再無下文，但調職不成的原因成謎。

勞動部長昨天終於在立院親口證實確有此事，至於調職破局原因，許銘春說是勞金局局長蔡豐清原本想增加同仁歷練，才輪調主管，但後來考量自己到任不久，為讓業務順利推動才暫緩調職，並撤回已到部的公文。政風處長更進一步證實，2016年就將游迺文列入高風險名單，2015年到2019年間也曾接獲幾次匿名檢舉，但沒有查到具體事證。

對於當初調職未成，部長說的理由又回到勞金局長身上，至為可疑。首先，蔡豐清當時的確上任不久，若非有特殊考量，不會立即上公文調動主管，這不符一般新局長上任的用人原則。

其次，新局長若是為了增加同仁歷練，游迺文之前就曾擔任風險控管組組長，再調回風控組，何來增加歷練之說？

第三，按照過去人事簽呈公文流程，一級主管上了公文到部長室，即使部長或雙方有意見，通常不會撤回公文，而是不批示存查。何況政風處長也說，早在2016年就將游迺文列高風險名單，可見調職原因應與傳聞有關，打臉部長「歷練說」。

蔡豐清2017年上任勞金局局長至今快四年，的確要為一級主管涉及不法情事，負起一定責任，但對於調職不成事件，若非蔡豐清主動撤回，蔡就不應單獨扛責任，任由真相被掩蓋。

尤其政風處長還直接爆料，2015年到2019年間都曾接獲有關游迺文的匿名檢舉，但沒有查到具體事證。匿名檢舉除非查有實證，否則原本就不能以此指控游有任何不法，甚至定罪，但既然相關傳言甚囂塵上，而且沒有間斷，調離較敏感的職務也是一種緩和的處理方式，勞動部捨此不為，令人費解。

就相關官員的說法來看，在2017年的調職事件後，勞動部或勞金局似乎就未進一步對游有任何查核，直到去年游被查獲買賣興櫃股票，但也只是記過處分，並到今年9月才調為專門委員，游即提出申請退休。如果不是檢調介入，游可能就「金盆洗手」全身而退。

勞金局做為基金投資管理機關，對事涉道德操守的重要主管如此監管，不免令人捏一把冷汗。

勞金局前組長游迺文，驚爆動用勞動基金炒股。（本報資料照片）
勞金局前組長游迺文，驚爆動用勞動基金炒股。（本報資料照片）

投資 美元 退休

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