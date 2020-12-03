炒股組長調職公文 勞金局長承認自己撤回

勞金局曾有意將國內投資組前組長游迺文調離現職，但公文往上報後無下文。勞動部長許銘春（左）2日說，當時是勞金局長蔡豐清（右）出公文，也是他撤公文。（記者陳正興／攝影）

勞動部勞動基金運用局國內投資 組前組長游迺文爆涉貪，本報系日前獨家披露，游迺文與業者往來密切早有傳聞，勞金局2017年曾出公文要將他調離現職，但公文往上報後，再無下文。勞動部長許銘春昨天在立法院坦承，三年前確有此事，但是由勞金局撤回公文；勞金局長蔡豐清說：「是我主動撤回公文」。

不僅如此，勞動部政風處長古嘉諤說，早在2015至2019年間，曾接獲五封匿名檢舉信，其中三封直接點名游迺文，另一封雖沒道出姓名，但指涉業務也與游有關。許銘春也說，游迺文在2016年就被勞動部政風處列為高風險名單。

換句話說，游迺文最早在2015年就開始被檢舉，2016年也被列為高風險名單，但2017年調離不成，這幾年勞動部、勞金局也未進一步防範揪出問題，直至今年9月才發現游上班時間交易興櫃股票 ，送廉政署查辦，勞動部遭質疑內控機制有問題。

許銘春說，蔡豐清在事件爆發後已口頭自請處分，但目前仍在檢調偵辦，所以要求蔡豐清先配合調查，留待案情明朗化後，假設有督導不周的情形，她會處理。

許銘春說，勞金局三年前曾出過公文，要將游迺文與另名主管互調職位，但據蔡豐清解釋，後來考量剛就任局長應先讓業務順利推動，才暫緩調動，又將送到勞動部內的公文撤回。

蔡豐清解釋，自己是在2017年1月到職，當時認為勞金局與其他行政機關性質不同，主管應熟悉其他業務，因此想調任兩人，但後來想想，自己也還不熟悉勞金局，為讓業務能順利推動，才撤回公文。

民進黨 立委林淑芬要求蔡豐清說明送出跟撤回公文的時間差，蔡回答不記得確切日期，但確定送出跟撤回時間都在2017年的5月。林淑芬質疑蔡豐清撤回公文的原因講不清楚，批勞動部、勞金局互踢皮球，更指勞金局放任一名遭列高風險名單的人繼續當組長，「現在政治、法律責任搞不好是你（指蔡豐清）要扛」。

民進黨立委高嘉瑜追問，蔡以增加歷練為由調動游迺文，後來又以讓熟悉業務的人續任撤回公文，但之後隔了三年多，為什麼沒有再行調職公文？

蔡豐清回答，之所以未再調動，是因為這幾年基金經營穩健，高嘉瑜指出「這跟原本要輪調的理由不一樣」，顯然前後說法不一，難怪外界揣測是被施壓。