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公廣搶中天空出的52頻道 公視4新聞節目擬在華視播出

台灣新聞組／台北2日電
華視總經理莊豐嘉(左)和公視代總經理徐秋華。（圖：華視提供）
華視總經理莊豐嘉(左)和公視代總經理徐秋華。（圖：華視提供）

中天換照失敗，眾多媒體爭取進入12月12日空出的52頻道。國家通訊傳播委員會（NCC）昨表示，最近已收到全國數位、東亞、洄瀾等八家系統頻道異動，但下架後還沒決定替補頻道，「會先讓52台在頻道表消失，51台直接跳53台」。

NCC指出，收到八家系統申請頻道下架。業界表示，主要都是年代練台生集團投資或有代理頻道採購權。

公廣集團新聞頻道籌備小組召集人華視總經理莊豐嘉及發言人公視代總經理徐秋華昨舉行記者會，宣示公廣集團爭取52頻道決心。

莊豐嘉表示，公廣集團是以華視新聞台作為載體規畫、爭取進入52頻道，進去之後會有許多優質節目，這是我們的使命。公視和華視合作的內容已開過兩次專案，「大家可以拭目以待。」

徐秋華表示，公視已與華視展開專案會議，希望與華視合作，現已擬定公視有四個新聞性節目包括「有話好說」、「南部開講」、「我們的島」、「獨立特派員」及紀錄片節目「紀錄觀點」將在華視新聞資訊台播出，讓公視優質內容有更大觸及率。

2016年公視曾評估是否經營新聞頻道，但考量要有固定預算，以及必須進入新聞頻道區塊，因欠缺條件而擱置。現在有機會進入新聞頻道區塊，公視也希望爭取；預算則因與華視合作，內容可互補，加上華視新聞資訊台可以有商業廣告，能解決政府編列預算挹注問題。

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