再戰萊豬 蔣萬安爆氣飆罵蘇貞昌

國民黨立委蔣萬安在質詢台放上「黑心萊豬院長，抗議中」標語，他多次怒斥進口豬未來只標產地不標萊劑，「就是打假球」。(記者曾學仁／攝影)

立法院昨天施政總質詢，朝野激烈交鋒。國民黨 團出動車輪戰，立委蔣萬安砲轟進口豬只標產地不標萊劑，「就是打假球」，行政院長蘇貞昌強硬回應，國際貿易也不會要求標示萊劑，這次開放新廠會查廠、舊廠則逐批檢驗，檢驗是比查廠還嚴格的手段。

歷經上周五「史上最血腥的內臟攻擊」，立法院昨天重回質詢台，蔣萬安和蘇貞昌一度從場內戰到場外。蔣萬安質詢時強烈要求蘇貞昌說明為何不標萊劑，更多次發飆要蘇不要反質詢、不要迴避問題，甚至一度要求主持議事的立法院副院長蔡其昌制止蘇貞昌「不要反質詢」。

蘇貞昌說，國際貿易不會要求標示萊劑，其餘各進口國也未如此做，業者若願意自主標示，他樂觀其成。過往馬政府從未查廠，但這次開放新廠會查廠、舊廠則逐批檢驗，且檢驗是比查廠還嚴格的手段。

蔣萬安說，標示產地比標示萊劑更好分辨，根本如同行政院前發言人丁怡銘，「把美豬跟萊豬列為一樣」，攻擊店家、誤導民眾，「以牛打豬、丁怡銘第二」。

國民黨立委林奕華要求蘇貞昌為昨是今非道歉，蘇則說，民進黨 當年確實反對，但2012年七月聯合國CODEX（國際食品法典委員會）宣布國際標準後，他作為民進黨主席就宣布接受，「我們就是一致態度，這次總統也沒有黑箱。」

台北市長柯文哲昨受訪說，蔡政府已經到了「一黨偉大」，他不相信吃含瘦肉精美豬會提高台灣 國際地位；新北市長侯友宜表示，近七成民眾非常擔憂，萊豬進來一定要採取更嚴格把關，明年元旦新北將成立「聯合稽查小組」，全力防堵萊豬。