黑白集／人命還不如豬肝腸

國、民兩黨昨天在議場內針對萊豬議題進行攻防戰，行政院院長蘇貞昌上台報告時遭國民黨立委潑豬內臟。(記者葉信菉／攝影)

藍委在議場潑撒豬內臟以示反萊豬，堪稱首次「五感問政」，豬腸與拳頭齊飛，場面驚人。立院已淪為綠營政治分肥的肉桶，藍營無力抗衡，索性加料，讓人民瞧瞧民主殿堂的多數暴力有多野蠻。

這個黑色笑話頗有勸世效果。經內臟洗禮，綠委大談「敬天惜食」，竟忘了他們在野抗爭千回，丟過無數雞蛋 豬屎，「民主進步」的招牌早就臭不可聞。

蔡總統開放萊豬，卻讓蘇揆和綠委生吞下水湯。綠委一身腥，也不敢逆民意護萊豬，改談「敬天惜食」，批藍軍糟蹋食物。管碧玲稱，台灣 人愛吃豬內臟是因祖先篳路藍縷，還說台灣人稱豬內臟為「腹內」，別用中國 人說的「雜碎」來貶低台灣飲食。

難怪沈發惠說立委「學養不高」，管媽竟不知祖先自大陸東渡，把千年的食豬文化一併帶來。對比藍委丟豬內臟，綠委藉飲食挑撥認同激化族群仇恨，用心之惡，堪比萊毒。

豬心鑑人心，比比皆是。養豬協會原本抗議政府出賣豬農，食安疑慮影響消費意願；但獲得農委會百億基金後，便跟政府一氣罵藍營侮辱豬農，「亂丟豬內臟會讓國人不敢食用」。豬農拿了補貼，就不怕萊豬毒害市場？

在權力刀俎下，連豬肝腸都比百姓人命更獲府院黨垂憐。執政者拚外交，不惜割讓人民健康，還會在意身上的血腥味？